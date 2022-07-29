https://arabic.sputniknews.com/20220729/تسجيل-أول-حالة-وفاة-بسبب-جدري-القرود-في-البرازيل-1065750069.html
تسجيل أول حالة وفاة بسبب جدري القرود في البرازيل
تسجيل أول حالة وفاة بسبب جدري القرود في البرازيل
أكدت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس جدري القرود. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T16:20+0000
2022-07-29T16:20+0000
2022-07-29T16:20+0000
العالم
جدري القردة
أخبار البرازيل
توثيق حالة الوفاة
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وأفادت قناة "جلوبو" التليفزيونية المحلية، بأن المريض كان يعاني من مشاكل خطيرة في جهاز المناعة.هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة بجدري القردة في عشرات الدول في أنحاء العالم.وأشار إلى أن أكثر من 70 في المائة من هذه الإصابات سجلت في أوروبا، بينما تم تسجيل 25 في المائة بمنطقة الأمريكيتين.واعتبر أنه يمكن وقف تفشي المرض إذا أخذت البلدان والمجتمعات والأفراد المخاطر على محمل الجد، واتخذوا الإجراءات اللازمة لوقف انتقال العدوى، وحماية الآخرين.وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم السبت أن مرض جدري القرود أصبح يشكل "حالة طوارئ عالمية".وقال غيبريسوس، إن الوضع أصبح استثنائيًا" بعد أن تفشي في أكثر من 70 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/الصحة-العالمية-18-ألف-إصابة-بجدري-القردة-في-78-دولة-1065664554.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, جدري القردة, أخبار البرازيل , توثيق حالة الوفاة
تسجيل أول حالة وفاة بسبب جدري القرود في البرازيل
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أكدت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس جدري القرود.
وأفادت قناة "جلوبو" التليفزيونية المحلية، بأن المريض كان يعاني من مشاكل خطيرة في جهاز المناعة.
هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة بجدري القردة في عشرات الدول في أنحاء العالم.
وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس في إفادة صحفية: "تم إبلاغ المنظمة بأكثر من 18 ألف إصابة بجدري القردة في 78 دولة".
وأشار إلى أن أكثر من 70 في المائة من هذه الإصابات سجلت في أوروبا
، بينما تم تسجيل 25 في المائة بمنطقة الأمريكيتين.
وأضاف: "حتى الآن تم تسجيل 5 وفيات ونحو 10% من الإصابات نقلت إلى المستشفى للسيطرة على الألم الناجم عن المرض".
واعتبر أنه يمكن وقف تفشي المرض إذا أخذت البلدان والمجتمعات والأفراد المخاطر على محمل الجد، واتخذوا الإجراءات اللازمة لوقف انتقال العدوى، وحماية الآخرين.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم السبت أن مرض جدري القرود أصبح يشكل "حالة طوارئ عالمية".
وقال غيبريسوس، إن الوضع أصبح استثنائيًا" بعد أن تفشي في أكثر من 70 دولة.