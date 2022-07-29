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تسجيل أول حالة وفاة بسبب جدري القرود في البرازيل
تسجيل أول حالة وفاة بسبب جدري القرود في البرازيل
أكدت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس جدري القرود. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T16:20+0000
2022-07-29T16:20+0000
العالم
جدري القردة
أخبار البرازيل
توثيق حالة الوفاة
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وأفادت قناة "جلوبو" التليفزيونية المحلية، بأن المريض كان يعاني من مشاكل خطيرة في جهاز المناعة.هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة بجدري القردة في عشرات الدول في أنحاء العالم.وأشار إلى أن أكثر من 70 في المائة من هذه الإصابات سجلت في أوروبا، بينما تم تسجيل 25 في المائة بمنطقة الأمريكيتين.واعتبر أنه يمكن وقف تفشي المرض إذا أخذت البلدان والمجتمعات والأفراد المخاطر على محمل الجد، واتخذوا الإجراءات اللازمة لوقف انتقال العدوى، وحماية الآخرين.وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم السبت أن مرض جدري القرود أصبح يشكل "حالة طوارئ عالمية".وقال غيبريسوس، إن الوضع أصبح استثنائيًا" بعد أن تفشي في أكثر من 70 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/الصحة-العالمية-18-ألف-إصابة-بجدري-القردة-في-78-دولة-1065664554.html
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العالم, جدري القردة, أخبار البرازيل , توثيق حالة الوفاة

تسجيل أول حالة وفاة بسبب جدري القرود في البرازيل

16:20 GMT 29.07.2022
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHYجدري القرود
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHY
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أكدت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس جدري القرود.
وأفادت قناة "جلوبو" التليفزيونية المحلية، بأن المريض كان يعاني من مشاكل خطيرة في جهاز المناعة.
هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة بجدري القردة في عشرات الدول في أنحاء العالم.
وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس في إفادة صحفية: "تم إبلاغ المنظمة بأكثر من 18 ألف إصابة بجدري القردة في 78 دولة".
وأشار إلى أن أكثر من 70 في المائة من هذه الإصابات سجلت في أوروبا، بينما تم تسجيل 25 في المائة بمنطقة الأمريكيتين.
وأضاف: "حتى الآن تم تسجيل 5 وفيات ونحو 10% من الإصابات نقلت إلى المستشفى للسيطرة على الألم الناجم عن المرض".
واعتبر أنه يمكن وقف تفشي المرض إذا أخذت البلدان والمجتمعات والأفراد المخاطر على محمل الجد، واتخذوا الإجراءات اللازمة لوقف انتقال العدوى، وحماية الآخرين.
جدري القرود في أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
"الصحة العالمية": 18 ألف إصابة بجدري القردة في 78 دولة
27 يوليو, 19:53 GMT
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم السبت أن مرض جدري القرود أصبح يشكل "حالة طوارئ عالمية".
وقال غيبريسوس، إن الوضع أصبح استثنائيًا" بعد أن تفشي في أكثر من 70 دولة.
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