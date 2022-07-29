https://arabic.sputniknews.com/20220729/تقرير-أمريكي-يكشف-الهدف-الحقيقي-لبريطانيا-في-أوكرانيا-1065741105.html
تقرير أمريكي يكشف الهدف الحقيقي لبريطانيا في أوكرانيا
تقرير أمريكي يكشف الهدف الحقيقي لبريطانيا في أوكرانيا
أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى هدف بريطانيا من تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T13:28+0000
2022-07-29T13:28+0000
2022-07-29T13:28+0000
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
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وبحسب التقرير الذي نشره موقع The National Interest، لمؤلفه جوناثان ميلندر، فإن هدف بريطانيا هو تحسين وضعها في أوروبا الشرقية، التي أضعفها انسحابها من الاتحاد الأوروبي.ووفقا للمؤلف، فإن البريطانيين يسعون جاهدين لأخذ مكانهم التقليدي "المعادل" في أوروبا ضد فرنسا وألمانيا.هذا وتدعم لندن بنشاط كييف بإمدادات الأسلحة وتدرب الجنود الأوكرانيين في القواعد العسكرية البريطانية. وتكررت زيارة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون إلى أوكرانيا للقاء فلاديمير زيلينسكي.في منتصف يوليو، أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف عن استلام الدفعة الأولى من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة M270 الأمريكية الصنع (MLRS) من لندن. وبحسب وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، سترسل بريطانيا أنظمة صواريخ إلى أوكرانيا، إلى جانب صواريخ موجهة يصل مداها إلى 70 كيلومترًا، على الرغم من كل تحذيرات روسيا.وقال الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق إن روسيا، في حالة تسليم صواريخ بعيدة المدى إلى كييف، ستصل إلى استنتاجاتها الخاصة بشأن الضربات ضد تلك الأهداف التي لم يتم ضربها بعد. كما أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
بريطانيا
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, أخبار أوكرانيا
تقرير أمريكي يكشف الهدف الحقيقي لبريطانيا في أوكرانيا
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أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى هدف بريطانيا من تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.
وبحسب التقرير الذي نشره موقع The National Interest، لمؤلفه جوناثان ميلندر، فإن هدف بريطانيا هو تحسين وضعها في أوروبا الشرقية، التي أضعفها انسحابها
من الاتحاد الأوروبي.
وجاء في المقال: "لا تزال بريطانيا تحاول المساومة على دورها في أوروبا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. ومهما كان هذا الدور، فإن الاستعداد لدعم حلفائها بالسلاح هو أحد أهم أدوات الحكومة البريطانية".
ووفقا للمؤلف، فإن البريطانيين يسعون جاهدين لأخذ مكانهم التقليدي "المعادل" في أوروبا ضد فرنسا وألمانيا.
هذا وتدعم لندن بنشاط كييف بإمدادات الأسلحة وتدرب الجنود الأوكرانيين في القواعد العسكرية البريطانية. وتكررت زيارة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون إلى أوكرانيا للقاء فلاديمير زيلينسكي.
في منتصف يوليو، أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف عن استلام الدفعة الأولى من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة M270 الأمريكية الصنع (MLRS) من لندن. وبحسب وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، سترسل بريطانيا أنظمة صواريخ إلى أوكرانيا، إلى جانب صواريخ موجهة يصل مداها إلى 70 كيلومترًا، على الرغم من كل تحذيرات روسيا.
وقال الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق إن روسيا، في حالة تسليم صواريخ
بعيدة المدى إلى كييف، ستصل إلى استنتاجاتها الخاصة بشأن الضربات ضد تلك الأهداف التي لم يتم ضربها بعد. كما أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.