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https://arabic.sputniknews.com/20220729/حدث-غير-مسبوق-ميتا-تعلن-عن-أول-انخفاض-على-الإطلاق-في-إيراداتها-السنوية-1065726455.html
حدث غير مسبوق... "ميتا" تعلن عن أول انخفاض على الإطلاق في إيراداتها السنوية
حدث غير مسبوق... "ميتا" تعلن عن أول انخفاض على الإطلاق في إيراداتها السنوية
أعلنت "ميتا"، الشركة الأم المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام"، عن "أول انخفاض على الإطلاق في إيراداتها السنوية" يرجع إلى برودة في سوق الإعلانات. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T09:58+0000
2022-07-29T09:58+0000
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كانت السلطات الروسية قررت حظر أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة.وتراجعت مبيعاتها بنسبة 1% لتصل إلى 28.8 مليار دولار الأمر الذي جعل المحللين يخشون أن تكون الشركة التي تم تأسيسها عام 2004 قد "بلغت ذروة النمو بعد سنوات من المكاسب الكبيرة".وقال ديفيد وينر المدير المالي للشركة إن "حجم التداول سينخفض مرة أخرى في الربع الثالث بنسبة 1.7% في أفضل الأحوال وبنسبة 10% في أسوأ الحالات".
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مجتمع, منوعات

حدث غير مسبوق... "ميتا" تعلن عن أول انخفاض على الإطلاق في إيراداتها السنوية

09:58 GMT 29.07.2022
© AP Photo / Tony Avelarمؤسس شركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ يغير اسمها إلى "ميتا"، 28 أكتوبر 2021
مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ يغير اسمها إلى ميتا، 28 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Tony Avelar
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أعلنت "ميتا"، الشركة الأم المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام"، عن "أول انخفاض على الإطلاق في إيراداتها السنوية" يرجع إلى برودة في سوق الإعلانات.
كانت السلطات الروسية قررت حظر أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة.

وتعاني "ميتا" لأول مرة في تاريخها من التباطؤ في سوق الإعلان عبر الإنترنت والمنافسة مع "تيك توك" الأمر الذي أدى إلى انخفاض في قيمة أسهمها بنسبة 4.5% يوم الأربعاء الماضي.

وتراجعت مبيعاتها بنسبة 1% لتصل إلى 28.8 مليار دولار الأمر الذي جعل المحللين يخشون أن تكون الشركة التي تم تأسيسها عام 2004 قد "بلغت ذروة النمو بعد سنوات من المكاسب الكبيرة".
وقال ديفيد وينر المدير المالي للشركة إن "حجم التداول سينخفض مرة أخرى في الربع الثالث بنسبة 1.7% في أفضل الأحوال وبنسبة 10% في أسوأ الحالات".
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