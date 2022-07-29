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https://arabic.sputniknews.com/20220729/دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-مدن-ياسينوفاتايا-وميكيفكا-ولوزوفا-بأسلحة-ثقيلة-1065715857.html
دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدن ياسينوفاتايا وميكيفكا ولوزوفا بأسلحة ثقيلة
دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدن ياسينوفاتايا وميكيفكا ولوزوفا بأسلحة ثقيلة
قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار، إن القوات الأوكرانية قصفت مساء الخميس مدن ياسينوفاتايا وميكيفكا ولوزوفا في... 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T00:54+0000
2022-07-29T00:54+0000
أخبار أوكرانيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وذكرت الممثلية في بيان عبر قناتها في "تيليغرام" أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية، استهدفت منطقة أورلوفكا في مدينة ميكيفكا بـ 3 قذائف من عيار 155 مليمترا وافدييفكا في مدينة ياسينوفاتايا بخمسة قذائف من عيار 122 مليمترا ونيفيلسكوي بمدينة لوزوفا بـ 10 قذائف هاون من عيار 120 مليمترا.وبحسب البيان تم تسجيل القصف في مدينة ميكيفكا في الساعة 21.45 بالتوقيت المحلي (يتطابق مع توقيت موسكو)، بينما جرى قصف مدينة ياسينوفاتايا في الساعة 22.00، ومدينة لوزوفا في الساعة 22.16.وتقع ياسينوفاتايا على بعد حوالي 25 كيلومترا شمال دونيتسك، وكانت تضم أكبر محطة سكة حديد في الاتحاد السوفيتي السابق.وإلى الغرب من المدينة، في اتجاه أفدييفكا، كان هناك خط تماس مع المواقع القتالية للقوات الأوكرانية منذ ما يقرب من ثماني سنوات.
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أخبار أوكرانيا

دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدن ياسينوفاتايا وميكيفكا ولوزوفا بأسلحة ثقيلة

00:54 GMT 29.07.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الذهاب إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار، إن القوات الأوكرانية قصفت مساء الخميس مدن ياسينوفاتايا وميكيفكا ولوزوفا في الجمهورية باستخدام أسلحة ثقيلة من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وذكرت الممثلية في بيان عبر قناتها في "تيليغرام" أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية، استهدفت منطقة أورلوفكا في مدينة ميكيفكا بـ 3 قذائف من عيار 155 مليمترا وافدييفكا في مدينة ياسينوفاتايا بخمسة قذائف من عيار 122 مليمترا ونيفيلسكوي بمدينة لوزوفا بـ 10 قذائف هاون من عيار 120 مليمترا.
وبحسب البيان تم تسجيل القصف في مدينة ميكيفكا في الساعة 21.45 بالتوقيت المحلي (يتطابق مع توقيت موسكو)، بينما جرى قصف مدينة ياسينوفاتايا في الساعة 22.00، ومدينة لوزوفا في الساعة 22.16.
وتقع ياسينوفاتايا على بعد حوالي 25 كيلومترا شمال دونيتسك، وكانت تضم أكبر محطة سكة حديد في الاتحاد السوفيتي السابق.
وإلى الغرب من المدينة، في اتجاه أفدييفكا، كان هناك خط تماس مع المواقع القتالية للقوات الأوكرانية منذ ما يقرب من ثماني سنوات.
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