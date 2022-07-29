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https://arabic.sputniknews.com/20220729/نوفاك-يجري-محادثات-مع-وزير-الطاقة-السعودي-1065722833.html
نوفاك يجري محادثات مع وزير الطاقة السعودي
نوفاك يجري محادثات مع وزير الطاقة السعودي
أجرى نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، محادثات مع وزير الطاقة السعودي. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T08:34+0000
2022-07-29T08:47+0000
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اجتمع وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الجمعة في الرياض، مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.وفي وقت سابق صرح نوفاك على هامش المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ، بأن روسيا والسعودية اتفقتا على عقد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة في النصف الثاني من عام 2022.وأضاف نوفاك ردا على سؤال حول القرار الذي اتخذته الدول بشأن عقد اللجنة الحكومية خلال المحادثات يوم الخميس: "اتفقنا على عقدها في النصف الثاني من العام، والآن ندرس الخيارات".
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نوفاك يجري محادثات مع وزير الطاقة السعودي

08:34 GMT 29.07.2022 (تم التحديث: 08:47 GMT 29.07.2022)
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، روسيا 1 يونيو 2021
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، روسيا 1 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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أجرى نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، محادثات مع وزير الطاقة السعودي.
اجتمع وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الجمعة في الرياض، مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

وناقش الاجتماع مستجدات أعمال اللجنة السعودية - الروسية المشتركة، وبحث فرص التعاون بين البلدين في إطارها، بحسب ما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية.

وفي وقت سابق صرح نوفاك على هامش المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ، بأن روسيا والسعودية اتفقتا على عقد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة في النصف الثاني من عام 2022.
وأضاف نوفاك ردا على سؤال حول القرار الذي اتخذته الدول بشأن عقد اللجنة الحكومية خلال المحادثات يوم الخميس: "اتفقنا على عقدها في النصف الثاني من العام، والآن ندرس الخيارات".
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