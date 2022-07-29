https://arabic.sputniknews.com/20220729/نوفاك-يجري-محادثات-مع-وزير-الطاقة-السعودي-1065722833.html
نوفاك يجري محادثات مع وزير الطاقة السعودي
نوفاك يجري محادثات مع وزير الطاقة السعودي
أجرى نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، محادثات مع وزير الطاقة السعودي. 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T08:34+0000
2022-07-29T08:34+0000
2022-07-29T08:47+0000
العالم
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اجتمع وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الجمعة في الرياض، مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.وفي وقت سابق صرح نوفاك على هامش المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ، بأن روسيا والسعودية اتفقتا على عقد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة في النصف الثاني من عام 2022.وأضاف نوفاك ردا على سؤال حول القرار الذي اتخذته الدول بشأن عقد اللجنة الحكومية خلال المحادثات يوم الخميس: "اتفقنا على عقدها في النصف الثاني من العام، والآن ندرس الخيارات".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
نوفاك يجري محادثات مع وزير الطاقة السعودي
08:34 GMT 29.07.2022 (تم التحديث: 08:47 GMT 29.07.2022) تابعنا عبر
أجرى نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، محادثات مع وزير الطاقة السعودي.
اجتمع وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الجمعة في الرياض، مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.
وناقش الاجتماع مستجدات أعمال اللجنة السعودية - الروسية المشتركة، وبحث فرص التعاون بين البلدين في إطارها، بحسب ما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية.
وفي وقت سابق صرح نوفاك على هامش المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ، بأن روسيا والسعودية اتفقتا على عقد
اجتماع للجنة الحكومية المشتركة في النصف الثاني من عام 2022.
وأضاف نوفاك ردا على سؤال حول القرار الذي اتخذته الدول بشأن عقد اللجنة الحكومية خلال المحادثات يوم الخميس: "اتفقنا على عقدها في النصف الثاني من العام، والآن ندرس الخيارات".