عربي
وزير الخارجية الأمريكي يتصل بنظيره الروسي
https://arabic.sputniknews.com/20220729/وزير-الخارجية-الأمريكي-يتصل-بنظيره-الروسي-1065751894.html
وزير الخارجية الأمريكي يتصل بنظيره الروسي
وزير الخارجية الأمريكي يتصل بنظيره الروسي
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إنه "تحدث هاتفيا مع وزير الخاريجة الروسي سيرغي لافروف اليوم"، ووصف الحوار بينهما بأنه كان "صريحا... 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T17:14+0000
2022-07-29T17:21+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سيرغي لافروف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056804425_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_c6052eadba4e59df13b1b160bba8a17c.jpg
وقال بلينكن للصحفيين: "لقد تحدثت مع الوزير لافروف. كانت محادثتنا صريحة ومباشرة، لقد أصررت على قبول الكرملين لمقترحنا بشأن إطلاق سراح بول ويلان وبريتني غراينر".ورفض المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في 27 تموز/يوليو، التعليق على الأنباء حول اقتراح الولايات المتحدة تبادل السجين الروسي فيكتور بوت مقابل الأمريكيين بول ويلان وبريتني غراينر.وقال المتحدث باسم الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، مساء الأربعاء: "لا تعليق".هذا ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في وقت سابق، عن مصادر مطلعة قولها إنه بعد أشهر من الجدل الداخلي، عرضت إدارة بايدن تبادل فيكتور بوت كجزء من صفقة محتملة لتأمين إطلاق سراح سجينين أمريكيين لدى روسيا وهما لاعبة كرة السلة المتهمة بتهريب المخدرات بريتني غرينر والمدان بالتجسس بول ويلان.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056804425_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_68e1e70af8f734f18760824c182b6e2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, سيرغي لافروف

وزير الخارجية الأمريكي يتصل بنظيره الروسي

17:14 GMT 29.07.2022 (تم التحديث: 17:21 GMT 29.07.2022)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يتبع
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إنه "تحدث هاتفيا مع وزير الخاريجة الروسي سيرغي لافروف اليوم"، ووصف الحوار بينهما بأنه كان "صريحا ومباشرا".
وقال بلينكن للصحفيين: "لقد تحدثت مع الوزير لافروف. كانت محادثتنا صريحة ومباشرة، لقد أصررت على قبول الكرملين لمقترحنا بشأن إطلاق سراح بول ويلان وبريتني غراينر".
ورفض المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في 27 تموز/يوليو، التعليق على الأنباء حول اقتراح الولايات المتحدة تبادل السجين الروسي فيكتور بوت مقابل الأمريكيين بول ويلان وبريتني غراينر.
وقال المتحدث باسم الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، مساء الأربعاء: "لا تعليق".
هذا ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في وقت سابق، عن مصادر مطلعة قولها إنه بعد أشهر من الجدل الداخلي، عرضت إدارة بايدن تبادل فيكتور بوت كجزء من صفقة محتملة لتأمين إطلاق سراح سجينين أمريكيين لدى روسيا وهما لاعبة كرة السلة المتهمة بتهريب المخدرات بريتني غرينر والمدان بالتجسس بول ويلان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала