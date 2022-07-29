https://arabic.sputniknews.com/20220729/وزير-الخارجية-الأمريكي-يتصل-بنظيره-الروسي-1065751894.html
وزير الخارجية الأمريكي يتصل بنظيره الروسي
وزير الخارجية الأمريكي يتصل بنظيره الروسي
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إنه "تحدث هاتفيا مع وزير الخاريجة الروسي سيرغي لافروف اليوم"، ووصف الحوار بينهما بأنه كان "صريحا... 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T17:14+0000
2022-07-29T17:14+0000
2022-07-29T17:21+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سيرغي لافروف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056804425_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_c6052eadba4e59df13b1b160bba8a17c.jpg
وقال بلينكن للصحفيين: "لقد تحدثت مع الوزير لافروف. كانت محادثتنا صريحة ومباشرة، لقد أصررت على قبول الكرملين لمقترحنا بشأن إطلاق سراح بول ويلان وبريتني غراينر".ورفض المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في 27 تموز/يوليو، التعليق على الأنباء حول اقتراح الولايات المتحدة تبادل السجين الروسي فيكتور بوت مقابل الأمريكيين بول ويلان وبريتني غراينر.وقال المتحدث باسم الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، مساء الأربعاء: "لا تعليق".هذا ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في وقت سابق، عن مصادر مطلعة قولها إنه بعد أشهر من الجدل الداخلي، عرضت إدارة بايدن تبادل فيكتور بوت كجزء من صفقة محتملة لتأمين إطلاق سراح سجينين أمريكيين لدى روسيا وهما لاعبة كرة السلة المتهمة بتهريب المخدرات بريتني غرينر والمدان بالتجسس بول ويلان.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056804425_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_68e1e70af8f734f18760824c182b6e2c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, سيرغي لافروف
وزير الخارجية الأمريكي يتصل بنظيره الروسي
17:14 GMT 29.07.2022 (تم التحديث: 17:21 GMT 29.07.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إنه "تحدث هاتفيا مع وزير الخاريجة الروسي سيرغي لافروف اليوم"، ووصف الحوار بينهما بأنه كان "صريحا ومباشرا".
وقال بلينكن للصحفيين: "لقد تحدثت مع الوزير لافروف. كانت محادثتنا صريحة ومباشرة، لقد أصررت على قبول الكرملين لمقترحنا بشأن إطلاق سراح بول ويلان وبريتني غراينر".
ورفض المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في 27 تموز/يوليو، التعليق على الأنباء حول اقتراح الولايات المتحدة تبادل السجين الروسي فيكتور بوت مقابل الأمريكيين بول ويلان وبريتني غراينر.
وقال المتحدث باسم الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، مساء الأربعاء: "لا تعليق".
هذا ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في وقت سابق، عن مصادر مطلعة قولها إنه بعد أشهر من الجدل الداخلي، عرضت إدارة بايدن تبادل فيكتور بوت كجزء من صفقة محتملة لتأمين إطلاق سراح سجينين أمريكيين لدى روسيا وهما لاعبة كرة السلة المتهمة بتهريب المخدرات بريتني غرينر والمدان بالتجسس بول ويلان.