https://arabic.sputniknews.com/20220727/الكرملين-يرفض-التعليق-على-الاقتراح-الأمريكي-لتبادل-السجناء-1065668311.html
الكرملين يرفض التعليق على الاقتراح الأمريكي لتبادل السجناء
الكرملين يرفض التعليق على الاقتراح الأمريكي لتبادل السجناء
رفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، التعليق على الأنباء حول اقتراح الولايات المتحدة تبادل السجين الروسي فيكتور بوت مقابل الأمريكيين بول ويلان وبريتني... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T22:13+0000
2022-07-27T22:13+0000
2022-07-27T22:13+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1062725211_0:145:3042:1856_1920x0_80_0_0_16e0ec93cd300db360159587213fe054.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، مساء الأربعاء: "لا تعليق".هذا ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في وقت سابق، عن مصادر مطلعة قولها إنه بعد أشهر من الجدل الداخلي، عرضت إدارة بايدن تبادل فيكتور بوت كجزء من صفقة محتملة لتأمين إطلاق سراح سجينين أمريكيين لدى روسيا وهما لاعبة كرة السلة المتهمة بتهريب المخدرات بريتني غرينر والمدان بالتجسس بول ويلان.كما أخبرت وزارة الخارجية الروسية "سبوتنيك" أنها ليست على إطلاع بنية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاتصال بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل تقارير وسائل الإعلام.وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه بصرف النظر عن التقارير الإعلامية، لم تكن هناك طلبات، فنحن نسترشد بالممارسة الدبلوماسية المعتادة، وليس بالأبواق الإعلامية".وفي وقت سابق، قال بلينكن إنه سيجري محادثة مع لافروف قريبا حول مصير الأمريكيين المعتقلين في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/بلينكن-يعلن-عن-مكالمة-هاتفية-قريبة-مع-لافروف-ويكشف-عن-تقديم-مقترح-جوهري-لروسيا-1065664070.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1062725211_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_33ae3a8acbd49704df83446f9907a62f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين يرفض التعليق على الاقتراح الأمريكي لتبادل السجناء
تابعنا عبر
رفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، التعليق على الأنباء حول اقتراح الولايات المتحدة تبادل السجين الروسي فيكتور بوت مقابل الأمريكيين بول ويلان وبريتني غراينر.
موسكو - سبوتنيك
. وقال المتحدث باسم الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، مساء الأربعاء: "لا تعليق".
هذا ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في وقت سابق، عن مصادر مطلعة قولها إنه بعد أشهر من الجدل الداخلي، عرضت إدارة بايدن تبادل فيكتور بوت كجزء من صفقة محتملة لتأمين إطلاق سراح سجينين أمريكيين لدى روسيا وهما لاعبة كرة السلة المتهمة بتهريب المخدرات بريتني غرينر والمدان بالتجسس بول ويلان.
كما أخبرت وزارة الخارجية الروسية "سبوتنيك
" أنها ليست على إطلاع بنية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاتصال بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل تقارير وسائل الإعلام.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه بصرف النظر عن التقارير الإعلامية، لم تكن هناك طلبات، فنحن نسترشد بالممارسة الدبلوماسية المعتادة، وليس بالأبواق الإعلامية".
وفي وقت سابق، قال بلينكن إنه سيجري محادثة مع لافروف قريبا حول مصير الأمريكيين المعتقلين في روسيا
.