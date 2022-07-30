https://arabic.sputniknews.com/20220730/اعتقال-سويدي-في-إيران-بتهمة-التجسس-لـالموساد-1065770929.html
اعتقال سويدي في إيران بتهمة التجسس لـ"الموساد"
اعتقال سويدي في إيران بتهمة التجسس لـ"الموساد"
اعتقلت قوات الأمن الإيرانية، اليوم السبت، سويديا بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد". 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T14:03+0000
2022-07-30T14:03+0000
2022-07-30T14:03+0000
العالم
إيران
جاسوس
إلقاء القبض
سويدية
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وقالت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية في بيان، إن "وحدة مكافحة التجسس التابعة للوزارة تمكنت من اعتقال جاسوس سويدي"، محذرة في الوقت ذاته السويد من "مواصلة سياسات التجسس بالوكالة لصالح إسرائيل ودعم الإرهابيين المجرمين بتقديم ملجأ لهم على أراضيها"، وفق وكالة "إرنا".وتابعت أن "المتهم كان يقوم برحلات وينظم اتصالات في مدن مختلفة من إيران مع العناصر المشبوهة الأوروبية وغير الأوروبية، وكان تحت إشراف صارم من نخبة وكلاء مكافحة التجسس في الوزارة".وعن كيفية اعتقاله، أفادت الوزارة بأن "السويدي كان ينوي مغادرة إيران وتم اعتقاله بأمر من السلطات القضائية"، مضيفة أن "للمتهم تاريخ في السفر إلى إسرائيل قبل سفره إلى إيران".
https://arabic.sputniknews.com/20220706/القضاء-الإيراني-يكشف-تفاصيل-الاتهام-الموجه-إلى-الجاسوسين-الفرنسيين-1064735579.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إيران, جاسوس, إلقاء القبض, سويدية
اعتقال سويدي في إيران بتهمة التجسس لـ"الموساد"
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اعتقلت قوات الأمن الإيرانية، اليوم السبت، سويديا بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".
وقالت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية في بيان، إن "وحدة مكافحة التجسس التابعة للوزارة تمكنت من اعتقال جاسوس سويدي"، محذرة في الوقت ذاته السويد من "مواصلة سياسات التجسس بالوكالة لصالح إسرائيل ودعم الإرهابيين المجرمين بتقديم ملجأ لهم على أراضيها"، وفق وكالة
"إرنا".
وأضافت أن "المتهم السويدي كان على قائمة المشتبه بهم في وحدة مكافحة التجسس التابعة لوزارة المخابرات في رحلاته المتعددة السابقة إلى إيران، بسبب بعض السلوكيات والاتصالات المشبوهة، وتم رصد جميع تحركاته من لحظة دخوله البلاد".
وتابعت أن "المتهم كان يقوم برحلات وينظم اتصالات في مدن مختلفة من إيران مع العناصر المشبوهة الأوروبية وغير الأوروبية، وكان تحت إشراف صارم من نخبة وكلاء مكافحة التجسس في الوزارة".
وأوضحت أن "المشتبه به عاد إلى البلاد قبل بضعة أشهر بعد اعتقال جاسوس أوروبي آخر، بتهمة الحصول على معلومات حول كيفية الكشف عن هوية الجاسوس".
وعن كيفية اعتقاله، أفادت الوزارة بأن "السويدي كان ينوي مغادرة إيران وتم اعتقاله بأمر من السلطات القضائية"، مضيفة أن "للمتهم تاريخ في السفر إلى إسرائيل قبل سفره إلى إيران".