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الخارجية البحرينية تعرب عن "تعاطفها" مع ضحايا فيضانات ولاية كنتاكي الأمريكية
الخارجية البحرينية تعرب عن "تعاطفها" مع ضحايا فيضانات ولاية كنتاكي الأمريكية
أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تعاطفها مع ضحايا الفيضانات التي اجتاحت ولاية كنتاكي الأمريكية. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T12:04+0000
2022-07-30T12:04+0000
البحرين
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وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية، قالت وزارة الخارجية بأنها "تعرب عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية جراء الفيضانات التي اجتاحت شرق ولاية كنتاكي".وقدم البيان "خالص تعازي المملكة ومواساتها للحكومة والشعب الأمريكي الصديق وأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وسرعة العثور على المفقودين سالمين".وكانت ولاية كنتاكي قد تعرضت لفيضانات أسفرت عن العديد من الوفيات والإصابات، وتضرر في المباني والبنية التحتية، وأعلنت السلطات الأمريكية مقتل 8 أشخاص على الأقل في أعقاب هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات هائلة، في شرق ولاية كنتاكي في الولايات المتحدة، مرجحة ارتفاع حصيلة الضحايا.وقال حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير، إن هذه هي "أسوأ فيضانات في التاريخ تتعرض لها الولاية"، واصفا إياها بأنها "مدمرة ومميتة"، مضيفا: "في الوقت الحالي، أعتقد أنني أستطيع تأكيد ما لا يقل عن 8 وفيات، لكن يبدو أن هذا الرقم يتزايد ساعة بساعة".وعن عدد المفقودين، أشار إلى أنه غير معروف بسبب عدم إمكانية الوصول إلى مناطق معينة بسبب التيارات القوية، لافتا إلى أن "مئات الأشخاص سيفقدون منازلهم وربما سيحتاجون لوقت طويل، حتى يتمكنوا من إعادة البناء والتعافي".
https://arabic.sputniknews.com/20220729/ارتفاع-حصيلة-قتلى-الفيضانات-المدمرة-في-كنتاكي-الأمريكية-إلى-16-1065751080.html
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البحرين

الخارجية البحرينية تعرب عن "تعاطفها" مع ضحايا فيضانات ولاية كنتاكي الأمريكية

12:04 GMT 30.07.2022
© AP Photo / Mark Bakerفيضانات في شمال سيدني، أستراليا، 4 يوليو 2022
فيضانات في شمال سيدني، أستراليا، 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
© AP Photo / Mark Baker
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أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تعاطفها مع ضحايا الفيضانات التي اجتاحت ولاية كنتاكي الأمريكية.
وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية، قالت وزارة الخارجية بأنها "تعرب عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية جراء الفيضانات التي اجتاحت شرق ولاية كنتاكي".
وقدم البيان "خالص تعازي المملكة ومواساتها للحكومة والشعب الأمريكي الصديق وأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وسرعة العثور على المفقودين سالمين".
وكانت ولاية كنتاكي قد تعرضت لفيضانات أسفرت عن العديد من الوفيات والإصابات، وتضرر في المباني والبنية التحتية، وأعلنت السلطات الأمريكية مقتل 8 أشخاص على الأقل في أعقاب هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات هائلة، في شرق ولاية كنتاكي في الولايات المتحدة، مرجحة ارتفاع حصيلة الضحايا.
تداعيات فيضانات هائلة في ويفيرلي، ولاية تينيسي، الولايات المتحدة 23 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
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أمس, 16:55 GMT
وقال حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير، إن هذه هي "أسوأ فيضانات في التاريخ تتعرض لها الولاية"، واصفا إياها بأنها "مدمرة ومميتة"، مضيفا: "في الوقت الحالي، أعتقد أنني أستطيع تأكيد ما لا يقل عن 8 وفيات، لكن يبدو أن هذا الرقم يتزايد ساعة بساعة".
وعن عدد المفقودين، أشار إلى أنه غير معروف بسبب عدم إمكانية الوصول إلى مناطق معينة بسبب التيارات القوية، لافتا إلى أن "مئات الأشخاص سيفقدون منازلهم وربما سيحتاجون لوقت طويل، حتى يتمكنوا من إعادة البناء والتعافي".
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