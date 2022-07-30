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https://arabic.sputniknews.com/20220730/الخارجية-النرويجية-تشجب-سلوك-أحد-دبلوماسييها-في-روسيا-فيديو-1065771244.html
الخارجية النرويجية تشجب سلوك أحد دبلوماسييها في روسيا... فيديو
الخارجية النرويجية تشجب سلوك أحد دبلوماسييها في روسيا... فيديو
أعربت وزارة الخارجية النرويجية عن "أسفها" إزاء الحادث الذي افتعلته إليزابيث إلينغسن، المسؤولة الإدارية للقنصلية النرويجية في مورمانسك الروسية. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T14:55+0000
2022-07-30T14:55+0000
روسيا
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وجاء في تعليق الوزارة: "تأسف وزارة الخارجية بشدة لهذا الحادث، فالمشاعر التي تم التعبير عنها لا تعكس بأي شكل من الأشكال السياسة النرويجية أو موقف النرويجيين تجاه روسيا والشعب الروسي، والوزارة تتعامل مع هذا الحادث من خلال القنوات المناسبة".ونُشر يوم السبت مقطع فيديو من أحد الفنادق الروسية على الإنترنت، صرخت فيه إلينغسن في وجه موظفي الفندق، مستخدمة عبارات بذيئة، وقالت بصريح العبارة إنها تكره الروس، متحججة بسوء الخدمة.ولم يبد الموظفون الروس أي ردة فعل (حسبما أظهره الفيديو) تجاه خطاب إلينغسن الحاد، بل حافظو على هدوئهم إلى أن انصرفت.وفي وقت لاحق، قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "وزارة الخارجية الروسية تدرس الرد على سلوك موظفة القنصلية"، واعتبرت تصريحاتها "عملاً فظيعًا من الكراهية".
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الخارجية النرويجية تشجب سلوك أحد دبلوماسييها في روسيا... فيديو

14:55 GMT 30.07.2022
© Sputnik . Alexey Filippovأوسلو النرويج
أوسلو النرويج - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
© Sputnik . Alexey Filippov
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أعربت وزارة الخارجية النرويجية عن "أسفها" إزاء الحادث الذي افتعلته إليزابيث إلينغسن، المسؤولة الإدارية للقنصلية النرويجية في مورمانسك الروسية.
وجاء في تعليق الوزارة: "تأسف وزارة الخارجية بشدة لهذا الحادث، فالمشاعر التي تم التعبير عنها لا تعكس بأي شكل من الأشكال السياسة النرويجية أو موقف النرويجيين تجاه روسيا والشعب الروسي، والوزارة تتعامل مع هذا الحادث من خلال القنوات المناسبة".
ونُشر يوم السبت مقطع فيديو من أحد الفنادق الروسية على الإنترنت، صرخت فيه إلينغسن في وجه موظفي الفندق، مستخدمة عبارات بذيئة، وقالت بصريح العبارة إنها تكره الروس، متحججة بسوء الخدمة.
ولم يبد الموظفون الروس أي ردة فعل (حسبما أظهره الفيديو) تجاه خطاب إلينغسن الحاد، بل حافظو على هدوئهم إلى أن انصرفت.
وفي وقت لاحق، قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "وزارة الخارجية الروسية تدرس الرد على سلوك موظفة القنصلية"، واعتبرت تصريحاتها "عملاً فظيعًا من الكراهية".
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