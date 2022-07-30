https://arabic.sputniknews.com/20220730/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-قطار-عسكري-يحمل-مئات-الجنود-الأوكرانيين-1065767706.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير "قطار عسكري" يحمل مئات الجنود الأوكرانيين
الدفاع الروسية تعلن تدمير "قطار عسكري" يحمل مئات الجنود الأوكرانيين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل نحو 250 من القوميين المتطرفين الأوكرانيين خلال عمليات للقوات الروسية في أنحاء متفرقة من إقليم دونباس وأوكرانيا... 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T11:44+0000
2022-07-30T11:44+0000
2022-07-30T11:44+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية اليوم السبت: "دمرت أسلحة جوية عالية الدقة مساء يوم 28 تموز/يوليو، قطارًا عسكريًا في محطة كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، كان يحمل كتيبة هجومية من اللواء الأول المستقل التابع للرئيس الأوكراني، وأسفرت الضربة عن مقتل أكثر من 140 قوميًا وإصابة نحو 250 آخرين".واستهدفت القوات الروسية بواسطة صواريخ إسكندر نقطة انتشار مؤقتة للكتيبة القومية المتطرفة "كراكن" وتم القضاء على 30 نازيا.وفي منطقة أرتيوموفسك، أصيبت نقطة الانتشار المؤقت للواء الميكانيكي الرابع عشر من القوات الأوكرانية، وبلغت الخسائر 50 جنديًا.وأضاف كوناشينكوف: "أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز ميغ-29 قرب منطقة كريفوي روك، وأسقطت وسائط الدفاع الجوي 13 طائرة مسيرة أوكرانية في أنحاء متفرقة من جمهورية دونيتسك الشعبية وأوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220729/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-انفجار-سفينة-أوكرانية-بسبب-لغم-صديق-1065756523.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, رصد عسكري
الدفاع الروسية تعلن تدمير "قطار عسكري" يحمل مئات الجنود الأوكرانيين
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل نحو 250 من القوميين المتطرفين الأوكرانيين خلال عمليات للقوات الروسية في أنحاء متفرقة من إقليم دونباس وأوكرانيا خلال آخر 24 ساعة.
موسكو- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية اليوم السبت: "دمرت أسلحة جوية عالية الدقة مساء يوم 28 تموز/يوليو، قطارًا عسكريًا في محطة كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، كان يحمل كتيبة هجومية من اللواء الأول المستقل التابع للرئيس الأوكراني، وأسفرت الضربة عن مقتل أكثر من 140 قوميًا وإصابة نحو 250 آخرين".
كما أعلن كوناشينكوف مقتل 110 آخرين من القوميين الأوكرانيين في ضربات للقوات الفضائية الروسية على أنحاء متفرقة في جمهورية دونيتسك الشعبية وأوكرانيا.
واستهدفت القوات الروسية بواسطة صواريخ إسكندر نقطة انتشار مؤقتة للكتيبة القومية المتطرفة "كراكن" وتم القضاء على 30 نازيا.
وفي منطقة أرتيوموفسك، أصيبت نقطة الانتشار المؤقت للواء الميكانيكي الرابع عشر من القوات الأوكرانية، وبلغت الخسائر 50 جنديًا.
وأضاف كوناشينكوف
: "أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز ميغ-29 قرب منطقة كريفوي روك، وأسقطت وسائط الدفاع الجوي 13 طائرة مسيرة أوكرانية في أنحاء متفرقة من جمهورية دونيتسك الشعبية وأوكرانيا".