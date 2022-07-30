https://arabic.sputniknews.com/20220730/النواب-الأمريكي-يقر-مشروع-قانون-لحظر-الأسلحة-الهجومية-1065762853.html

النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لحظر الأسلحة الهجومية

النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لحظر الأسلحة الهجومية

صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لحظر الأسلحة الهجومية بأغلبية ضئيلة وإرساله إلى مجلس الشيوخ. 30.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-30T08:04+0000

2022-07-30T08:04+0000

2022-07-30T08:04+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

قوانين حيازة الأسلحة

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وجاء نتيجة التصويت على مشروع القانون بواقع 217 صوتا بالموافقة، في مقابل 213 من المعارضين.ومن شأن التشريع أن يحظر بيع أو تصنيع أو نقل أو حيازة الأسلحة الهجومية شبه الآلية وأجهزة تعبئة الذخيرة ذات السعة الكبيرة، ولكنه سيسمح بحيازة أي سلاح هجومي شبه آلي كان قد تم حيازته بصورة مشروعة في تاريخ سن القانون وبيع أو نقل أي سلاح هجومي شبه آلي كان قد تم حيازته بصورة مشروعة في تاريخ سن القانون بعد التحقق من خلفيته، وذلك من بين أشياء أخرى.ولكن مشروع القانون لديه فرصة ضئيلة للتقدم في مجلس الشيوخ بسبب المعارضة الواضحة من الجمهوريين.ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن منظمة "أرشيف العنف المسلح"، فقد أودى العنف المسلح بحياة أكثر من 25500 شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام.

https://arabic.sputniknews.com/20220625/بايدن-يوقع-أول-قانون-ينظم-حيازة-الأسلحة-في-الولايات-المتحدة-منذ-30-عاما-فيديو-1064192802.html

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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, قوانين حيازة الأسلحة