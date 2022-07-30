https://arabic.sputniknews.com/20220730/النواب-الأمريكي-يقر-مشروع-قانون-لحظر-الأسلحة-الهجومية-1065762853.html
النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لحظر الأسلحة الهجومية
النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لحظر الأسلحة الهجومية
صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لحظر الأسلحة الهجومية بأغلبية ضئيلة وإرساله إلى مجلس الشيوخ. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T08:04+0000
2022-07-30T08:04+0000
2022-07-30T08:04+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
قوانين حيازة الأسلحة
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وجاء نتيجة التصويت على مشروع القانون بواقع 217 صوتا بالموافقة، في مقابل 213 من المعارضين.ومن شأن التشريع أن يحظر بيع أو تصنيع أو نقل أو حيازة الأسلحة الهجومية شبه الآلية وأجهزة تعبئة الذخيرة ذات السعة الكبيرة، ولكنه سيسمح بحيازة أي سلاح هجومي شبه آلي كان قد تم حيازته بصورة مشروعة في تاريخ سن القانون وبيع أو نقل أي سلاح هجومي شبه آلي كان قد تم حيازته بصورة مشروعة في تاريخ سن القانون بعد التحقق من خلفيته، وذلك من بين أشياء أخرى.ولكن مشروع القانون لديه فرصة ضئيلة للتقدم في مجلس الشيوخ بسبب المعارضة الواضحة من الجمهوريين.ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن منظمة "أرشيف العنف المسلح"، فقد أودى العنف المسلح بحياة أكثر من 25500 شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/بايدن-يوقع-أول-قانون-ينظم-حيازة-الأسلحة-في-الولايات-المتحدة-منذ-30-عاما-فيديو-1064192802.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, قوانين حيازة الأسلحة
النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لحظر الأسلحة الهجومية
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صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لحظر الأسلحة الهجومية بأغلبية ضئيلة وإرساله إلى مجلس الشيوخ.
وجاء نتيجة التصويت على مشروع القانون بواقع 217 صوتا بالموافقة، في مقابل 213 من المعارضين.
ومن شأن التشريع
أن يحظر بيع أو تصنيع أو نقل أو حيازة الأسلحة الهجومية شبه الآلية وأجهزة تعبئة الذخيرة ذات السعة الكبيرة، ولكنه سيسمح بحيازة أي سلاح هجومي شبه آلي كان قد تم حيازته بصورة مشروعة في تاريخ سن القانون وبيع أو نقل أي سلاح هجومي شبه آلي كان قد تم حيازته بصورة مشروعة في تاريخ سن القانون بعد التحقق من خلفيته، وذلك من بين أشياء أخرى.
وقال عضو الكونغرس ديفيد سيسيلين، أحد الرعاة الرئيسيين لمشروع القانون، في بيان إن "عدد الأسلحة يفوق عدد الأشخاص في هذا البلد وعدد حوادث إطلاق النار الجماعي أكثر من عدد أيام السنة"، مضيفا بقوله: "هذه مشكلة أمريكية فريدة".
ولكن مشروع القانون لديه فرصة ضئيلة للتقدم في مجلس الشيوخ بسبب المعارضة الواضحة من الجمهوريين.
بدورها، وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي هذا القانون المقترح بأنه خطوة في مسار المعركة ضد "وباء عنف الأسلحة النارية" الفتاك في الولايات المتحدة.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن منظمة "أرشيف العنف المسلح"، فقد أودى العنف المسلح بحياة أكثر من 25500 شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام.