https://arabic.sputniknews.com/20220730/الولايات-المتحدة-إيلون-ماسك-يرفع-دعوى-قضائية-مضادة-ضد-تويتر-1065759338.html
الولايات المتحدة.. إيلون ماسك يرفع دعوى قضائية مضادة ضد "تويتر"
الولايات المتحدة.. إيلون ماسك يرفع دعوى قضائية مضادة ضد "تويتر"
رفع إيلون ماسك دعوى مضادة ضد شركة "تويتر"، أمس الجمعة، مصعدا معركته القانونية ضد شركة التواصل الاجتماعي، بسبب محاولته وقف عملية الشراء البالغة 44 مليار دولار. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T03:38+0000
2022-07-30T03:38+0000
2022-07-30T03:38+0000
تويتر
إيلون ماسك
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وكانت قاضية في ولاية ديلاوير الأمريكية قالت إن المحاكمة ستبدأ في 17 أكتوبر وتستمر خمسة أيام للنظر في محاولة تويتر إبقاء إيلون ماسك على صفقته.وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ورئيس شركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، إنه انسحب من الصفقة في الثامن من يوليو/تموز، ملقيا باللوم على شركة "تويتر" لخرق اتفاقية الاندماج من خلال تحريف عدد الحسابات المزيفة على منصتها.وأقامت "تويتر" دعوى قضائية بعد أيام واصفة ادعاءات الحسابات المزيفة بأنها تشتيت للانتباه، وقالت إن ماسك ملزم بعقد الاندماج لإغلاق الصفقة بسعر 54.20 دولار للسهم الواحد.وارتفعت أسهم الشركة 1.4 في المئة في التعاملات الصباحية من يوم الجمعة إلى 41.45 دولار.وأحالت كاثلين ماكورميك، قاضية محكمة ديلاوير، القضية بشكل سريع إلى المحاكمة الأسبوع الماضي، قائلة إنها تريد الحد من الضرر المحتمل على تويتر الناجم عن الغموض بشأن الصفقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220722/تويتر-يتكبد-خسائر-بقيمة-270-مليون-دولار-وإيراداته-تنخفض-1-1065441995.html
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تويتر, إيلون ماسك
الولايات المتحدة.. إيلون ماسك يرفع دعوى قضائية مضادة ضد "تويتر"
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رفع إيلون ماسك دعوى مضادة ضد شركة "تويتر"، أمس الجمعة، مصعدا معركته القانونية ضد شركة التواصل الاجتماعي، بسبب محاولته وقف عملية الشراء البالغة 44 مليار دولار.
وكانت قاضية في ولاية ديلاوير الأمريكية قالت إن المحاكمة ستبدأ في 17 أكتوبر وتستمر خمسة أيام للنظر في محاولة تويتر إبقاء إيلون ماسك على صفقته.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ورئيس شركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، إنه انسحب من الصفقة
في الثامن من يوليو/تموز، ملقيا باللوم على شركة "تويتر" لخرق اتفاقية الاندماج من خلال تحريف عدد الحسابات المزيفة على منصتها.
وأقامت "تويتر" دعوى قضائية بعد أيام واصفة ادعاءات الحسابات المزيفة بأنها تشتيت للانتباه، وقالت إن ماسك ملزم بعقد الاندماج لإغلاق الصفقة بسعر 54.20 دولار للسهم الواحد.
وارتفعت أسهم الشركة 1.4 في المئة في التعاملات الصباحية من يوم الجمعة إلى 41.45 دولار.
وأحالت كاثلين ماكورميك، قاضية محكمة ديلاوير، القضية بشكل سريع إلى المحاكمة الأسبوع الماضي، قائلة إنها تريد الحد من الضرر المحتمل على تويتر الناجم عن الغموض بشأن الصفقة.