https://arabic.sputniknews.com/20220730/جنرال-بريطاني-يذكر-سببا-يمنع-الأوروبيين-من-تقديم-الدعم-لأوكرانيا-1065760159.html
جنرال بريطاني يذكر سببا يمنع الأوروبيين من تقديم الدعم لأوكرانيا
جنرال بريطاني يذكر سببا يمنع الأوروبيين من تقديم الدعم لأوكرانيا
أشار جنرال بريطاني متقاعد إلى أن الأوروبيين قد يتخلون عن فكرة دعم أوكرانيا في حال نفذت المفوضية الأوروبية أحد الشروط التي تدرس فرضها. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T05:48+0000
2022-07-30T05:48+0000
2022-07-30T05:48+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال الفريق البريطاني المتقاعد سيمون مايال لراديو "تايمز" إن المواطنين الأوروبيين قد يتخلون عن دعمهم لأوكرانيا في حال تم تنفيذ خطة المفوضية الأوروبية لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15 في المئة، ففي ظل هذه الظروف، سيبدأ الأوروبيون في الشك في فعالية العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو، قائلا:واستبعد الجنرال البريطاني احتمال نشوب صراع عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. في 20 يوليو/تموز، اقترحت المفوضية الأوروبية إجراءات جديدة لخفض الطلب على الغاز، ففي البداية، من المتصور حدوث خفض طوعي بنسبة 15 في المئة في الاستهلاك من قبل جميع الدول الأعضاء في الفترة من 1 أغسطس/آب إلى 31 مارس/آذار 2023.وهو ما يعادل 45 مليار متر مكعب من الغاز، في الوقت الذي عارضت الاقتراح بعض الدول، بما في ذلك المجر والبرتغال وإسبانيا واليونان، ووصف وزير الخارجية المجري، بيتر سيغارتو، ذلك بأنه غير واقعي من الناحية العملية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
جنرال بريطاني يذكر سببا يمنع الأوروبيين من تقديم الدعم لأوكرانيا
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أشار جنرال بريطاني متقاعد إلى أن الأوروبيين قد يتخلون عن فكرة دعم أوكرانيا في حال نفذت المفوضية الأوروبية أحد الشروط التي تدرس فرضها.
وقال الفريق البريطاني المتقاعد سيمون مايال لراديو "تايمز"
إن المواطنين الأوروبيين قد يتخلون عن دعمهم لأوكرانيا في حال تم تنفيذ خطة المفوضية الأوروبية لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15 في المئة، ففي ظل هذه الظروف، سيبدأ الأوروبيون في الشك في فعالية العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو، قائلا:
سيكون لهذا تأثير مباشر على الناخبين والمواطنين والأشخاص الذين يتابعون عواقب الإجراءات الروسية، وبالطبع العقوبات الغربية ضد موسكو. ويمكن للمرء أن يتخيل أن البعض سيبدأ في الشك فيما إذا كان ينبغي لنا المشاركة في كل هذا ودعم الأوكرانيين، بالنظر إلى أننا قد نواجه مشاكل في توريد الحبوب.
واستبعد الجنرال البريطاني احتمال نشوب صراع عسكري
مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
في 20 يوليو/تموز، اقترحت المفوضية الأوروبية إجراءات جديدة لخفض الطلب على الغاز، ففي البداية، من المتصور حدوث خفض طوعي بنسبة 15 في المئة في الاستهلاك من قبل جميع الدول الأعضاء في الفترة من 1 أغسطس/آب إلى 31 مارس/آذار 2023.
وهو ما يعادل 45 مليار متر مكعب من الغاز، في الوقت الذي عارضت الاقتراح بعض الدول، بما في ذلك المجر والبرتغال وإسبانيا واليونان، ووصف وزير الخارجية المجري، بيتر سيغارتو، ذلك بأنه غير واقعي من الناحية العملية.