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https://arabic.sputniknews.com/20220730/زلزال-بقوة-54-درجة-يضرب-جزر-الكوريل-الجنوبية-في-الشرق-الأقصى-1065759000.html
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جزر الكوريل الجنوبية في الشرق الأقصى
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جزر الكوريل الجنوبية في الشرق الأقصى
أعلنت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم السبت، أن زلزالا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر وقع بالقرب من جزر الكوريل الجنوبية في... 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T02:01+0000
2022-07-30T02:01+0000
جزر الكوريل
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يوجنو ساخالينسك - سبوتنيك. وقالت يلينا سيمينوفا رئيسة محطة مراقبة الزلازل "يوجنو ساخالينسك" لوكالة سبوتنيك، "أن زلزالا بقوة 5.4 درجة وقع عند الساعة 3.39 من صباح اليوم السبت، 30 يوليو، بالتوقيت المحلي20.39 - بتوقيت موسكو، الجمعة).وأوضحت أن الزالزل وقع على عمق 49 كيلومترا وعلى بعد 190 كيلومترا جنوب شرق ايتوروب في الشرق الأقصى الروسي.ووفقا لها، لم ترد معلومات عن شعور السكان في المناطق المجاورة لهذا الزلزال، ولم يتم تسجيل وقوع أية أضرار بسببه.وتقع جزر الكوريل في منطقة نشطة زلزاليا تعرف باسم حلقة النار، والتي تتأثر بانتظام بالزلازل القوية.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/زلزال-بقوة-51-درجة-يضرب-جزر-الكوريل-الروسية--1064071622.html
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جزر الكوريل

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جزر الكوريل الجنوبية في الشرق الأقصى

02:01 GMT 30.07.2022
© Sputnik . Nadejda Liksakova / الذهاب إلى بنك الصور جزيرة اوروب إحدى جزر الكوريل
 جزيرة اوروب إحدى جزر الكوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
© Sputnik . Nadejda Liksakova
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أعلنت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم السبت، أن زلزالا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر وقع بالقرب من جزر الكوريل الجنوبية في الشرق الأقصى الروسي دون تسجيل أية خسائر.
يوجنو ساخالينسك - سبوتنيك. وقالت يلينا سيمينوفا رئيسة محطة مراقبة الزلازل "يوجنو ساخالينسك" لوكالة سبوتنيك، "أن زلزالا بقوة 5.4 درجة وقع عند الساعة 3.39 من صباح اليوم السبت، 30 يوليو، بالتوقيت المحلي20.39 - بتوقيت موسكو، الجمعة).
وأوضحت أن الزالزل وقع على عمق 49 كيلومترا وعلى بعد 190 كيلومترا جنوب شرق ايتوروب في الشرق الأقصى الروسي.
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ووفقا لها، لم ترد معلومات عن شعور السكان في المناطق المجاورة لهذا الزلزال، ولم يتم تسجيل وقوع أية أضرار بسببه.
وتقع جزر الكوريل في منطقة نشطة زلزاليا تعرف باسم حلقة النار، والتي تتأثر بانتظام بالزلازل القوية.
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