https://arabic.sputniknews.com/20220730/فولودين-يصف-من-غادروا-روسيا-بعد-العملية-العسكرية-بأوكرانيا-بالخونة-1065758733.html
فولودين يصف من غادروا روسيا بعد العملية العسكرية بأوكرانيا بالخونة
فولودين يصف من غادروا روسيا بعد العملية العسكرية بأوكرانيا بالخونة
وصف رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، من غادروا روسيا مع انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا، لانتظار نتائجها في "البلدان الدافئة" بالخونة. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T00:42+0000
2022-07-30T00:42+0000
2022-07-30T00:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين
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سبوتنيك. وقال فولودين، "من أرادوا الانتظار حتى تنتهي هذه الفترة، وغادروا إلى بلدان دافئة ويتفرجون على كل شيء من هناك، يجب أن يفهموا أنهم خونة".وشدد فولودين على أن قضية القرم والاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك هي "إجماع لجميع القوى السياسية في روسيا".وأضاف: "من لم يؤيدوا ذلك، فهم ليسوا مع الشعب... فكروا في الأمر".
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سبوتنيك عربي
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رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين
فولودين يصف من غادروا روسيا بعد العملية العسكرية بأوكرانيا بالخونة
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وصف رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، من غادروا روسيا مع انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا، لانتظار نتائجها في "البلدان الدافئة" بالخونة.
سبوتنيك. وقال فولودين، "من أرادوا الانتظار حتى تنتهي هذه الفترة
، وغادروا إلى بلدان دافئة ويتفرجون على كل شيء من هناك، يجب أن يفهموا أنهم خونة".
وشدد فولودين على أن قضية القرم والاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك هي "إجماع لجميع القوى السياسية في روسيا".
وأضاف: "من لم يؤيدوا ذلك، فهم ليسوا مع الشعب... فكروا في الأمر".