https://arabic.sputniknews.com/20220730/فولودين-يصف-من-غادروا-روسيا-بعد-العملية-العسكرية-بأوكرانيا-بالخونة-1065758733.html

فولودين يصف من غادروا روسيا بعد العملية العسكرية بأوكرانيا بالخونة

فولودين يصف من غادروا روسيا بعد العملية العسكرية بأوكرانيا بالخونة

وصف رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، من غادروا روسيا مع انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا، لانتظار نتائجها في "البلدان الدافئة" بالخونة. 30.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-30T00:42+0000

2022-07-30T00:42+0000

2022-07-30T00:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين

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سبوتنيك. وقال فولودين، "من أرادوا الانتظار حتى تنتهي هذه الفترة، وغادروا إلى بلدان دافئة ويتفرجون على كل شيء من هناك، يجب أن يفهموا أنهم خونة".وشدد فولودين على أن قضية القرم والاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك هي "إجماع لجميع القوى السياسية في روسيا".وأضاف: "من لم يؤيدوا ذلك، فهم ليسوا مع الشعب... فكروا في الأمر".

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رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين