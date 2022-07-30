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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220730/فولودين-يصف-من-غادروا-روسيا-بعد-العملية-العسكرية-بأوكرانيا-بالخونة-1065758733.html
فولودين يصف من غادروا روسيا بعد العملية العسكرية بأوكرانيا بالخونة
فولودين يصف من غادروا روسيا بعد العملية العسكرية بأوكرانيا بالخونة
وصف رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، من غادروا روسيا مع انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا، لانتظار نتائجها في "البلدان الدافئة" بالخونة. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T00:42+0000
2022-07-30T00:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين
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سبوتنيك. وقال فولودين، "من أرادوا الانتظار حتى تنتهي هذه الفترة، وغادروا إلى بلدان دافئة ويتفرجون على كل شيء من هناك، يجب أن يفهموا أنهم خونة".وشدد فولودين على أن قضية القرم والاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك هي "إجماع لجميع القوى السياسية في روسيا".وأضاف: "من لم يؤيدوا ذلك، فهم ليسوا مع الشعب... فكروا في الأمر".
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رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين

فولودين يصف من غادروا روسيا بعد العملية العسكرية بأوكرانيا بالخونة

00:42 GMT 30.07.2022
© Sputnik . Алексей Даничев / الذهاب إلى بنك الصورفياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)
فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
© Sputnik . Алексей Даничев
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وصف رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، من غادروا روسيا مع انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا، لانتظار نتائجها في "البلدان الدافئة" بالخونة.
سبوتنيك. وقال فولودين، "من أرادوا الانتظار حتى تنتهي هذه الفترة، وغادروا إلى بلدان دافئة ويتفرجون على كل شيء من هناك، يجب أن يفهموا أنهم خونة".
وشدد فولودين على أن قضية القرم والاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك هي "إجماع لجميع القوى السياسية في روسيا".
رئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
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وأضاف: "من لم يؤيدوا ذلك، فهم ليسوا مع الشعب... فكروا في الأمر".
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