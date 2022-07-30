https://arabic.sputniknews.com/20220730/مناوشات-بين-مدرب-تورينو-الإيطالي-ومدير-الفريق-فيديو-1065761426.html
مناوشات بين مدرب تورينو الإيطالي ومدير الفريق... فيديو
مناوشات بين مدرب تورينو الإيطالي ومدير الفريق... فيديو
دخل المدرب الكرواتي نادي تورينو الإيطالي إيفان يوريتش، في مناوشات مع المدير الرياضي للنادي دافيدي فانياتي. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T06:48+0000
2022-07-30T06:48+0000
2022-07-30T06:48+0000
رياضة
مناوشات
الدوري الإيطالي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1e/1065761262_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_66a98ae87f5e16f7f6c7cd3757be5d9f.jpg
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تلاسن المدرب يوريتش مع المدير فانياتي، وتشابكهما بِالأيدي، قبل تدخّل أحد المسؤولين وفرقهما.وقال فانياتي في الفيديو: "أنا مَن يُشكّل لائحة لاعبي الفريق”، وردَّ عليه المدرب يورتيش: "لن تفعل شيئا أيّها…"!
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1e/1065761262_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_aa93a09fbe1adb41363c51715d66cddc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مناوشات, الدوري الإيطالي
مناوشات بين مدرب تورينو الإيطالي ومدير الفريق... فيديو
تابعنا عبر
دخل المدرب الكرواتي نادي تورينو الإيطالي إيفان يوريتش، في مناوشات مع المدير الرياضي للنادي دافيدي فانياتي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تلاسن المدرب يوريتش مع المدير فانياتي، وتشابكهما بِالأيدي، قبل تدخّل أحد المسؤولين وفرقهما.
وقال فانياتي في الفيديو: "أنا مَن يُشكّل لائحة لاعبي الفريق”، وردَّ عليه المدرب يورتيش: "لن تفعل شيئا أيّها…"!