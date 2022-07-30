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مناوشات بين مدرب تورينو الإيطالي ومدير الفريق... فيديو
مناوشات بين مدرب تورينو الإيطالي ومدير الفريق... فيديو
دخل المدرب الكرواتي نادي تورينو الإيطالي إيفان يوريتش، في مناوشات مع المدير الرياضي للنادي دافيدي فانياتي. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T06:48+0000
2022-07-30T06:48+0000
رياضة
مناوشات
الدوري الإيطالي
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تلاسن المدرب يوريتش مع المدير فانياتي، وتشابكهما بِالأيدي، قبل تدخّل أحد المسؤولين وفرقهما.وقال فانياتي في الفيديو: "أنا مَن يُشكّل لائحة لاعبي الفريق”، وردَّ عليه المدرب يورتيش: "لن تفعل شيئا أيّها…"!
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رياضة, مناوشات, الدوري الإيطالي

مناوشات بين مدرب تورينو الإيطالي ومدير الفريق... فيديو

06:48 GMT 30.07.2022
© AFP 2022 / ISABELLA BONOTTOمدرب تورينو الإيطالي إيفان يوريتش
مدرب تورينو الإيطالي إيفان يوريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
© AFP 2022 / ISABELLA BONOTTO
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دخل المدرب الكرواتي نادي تورينو الإيطالي إيفان يوريتش، في مناوشات مع المدير الرياضي للنادي دافيدي فانياتي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تلاسن المدرب يوريتش مع المدير فانياتي، وتشابكهما بِالأيدي، قبل تدخّل أحد المسؤولين وفرقهما.
وقال فانياتي في الفيديو: "أنا مَن يُشكّل لائحة لاعبي الفريق”، وردَّ عليه المدرب يورتيش: "لن تفعل شيئا أيّها…"!
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