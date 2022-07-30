https://arabic.sputniknews.com/20220730/نائب-روسي-يدعو-لطرد-الأجانب-الذين-يدعمون-الروسوفوبيا-من-البلاد-1065774637.html
نائب روسي يدعو لطرد الأجانب الذين يدعمون "الروسوفوبيا" من البلاد
نائب روسي يدعو لطرد الأجانب الذين يدعمون "الروسوفوبيا" من البلاد
اقترح نائب في مجلس الدوما الروسي منح وزارة الخارجية الحق في طرد الأجانب الذين يظهرون "الروسوفوبيا" من البلاد. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T18:00+0000
2022-07-30T18:00+0000
2022-07-30T18:00+0000
روسيا
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قال النائب في مجلس الدوما الروسي عن حزب "يدينايا روسيا" (روسيا الموحّدة)، سلطان خامزايف، لوكالة "سبوتنيك"، إنه "ينبغي منح وزارة الخارجية الروسية الحق في طرد المواطنين الأجانب الذين يظهرون "رهاب روسيا" (الروسوفوبيا) من البلاد".كما أشار البرلماني إلى أن القضية تتطلب صياغة تشريعية.وتابع: "أعتقد أنه سيكون من الصواب إجراء مثل هذه التعديلات على تشريعاتنا، روسيا بلد مفتوح، ولكن فقط للضيوف المهذبين والمحترمين".ويأتي تصريح خامزايف بعد انتشار مقطع فيديو من أحد الفنادق الروسية على الإنترنت، اليوم السبت في 30 يوليو/تموز، صرخت فيه إليزابيث إلينغسن، المسؤولة الإدارية للقنصلية النرويجية في مدينة مورمانسك الروسية في وجه موظفي الفندق، مستخدمة عبارات بذيئة، وقالت بصريح العبارة إنها "تكره الروس"، متحججة بسوء الخدمة.
https://arabic.sputniknews.com/20191119/بيسكوف-مشاعر-الروسوفوبيا-تتملك-الأمريكيين-قبل-كل-عملية-انتخابية-1043455976.html
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روسيا
نائب روسي يدعو لطرد الأجانب الذين يدعمون "الروسوفوبيا" من البلاد
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اقترح نائب في مجلس الدوما الروسي منح وزارة الخارجية الحق في طرد الأجانب الذين يظهرون "الروسوفوبيا" من البلاد.
قال النائب في مجلس الدوما الروسي عن حزب "يدينايا روسيا" (روسيا الموحّدة)، سلطان خامزايف، لوكالة "سبوتنيك"، إنه "ينبغي منح وزارة الخارجية الروسية الحق في طرد المواطنين الأجانب الذين يظهرون "رهاب روسيا" (الروسوفوبيا) من البلاد".
وأضاف: "بالنسبة لأي تصريح يصدر عن الأجانب ضد روسيا والروس، يجب أن يكون هناك طرد فوري من البلاد، وأقترح منح وزارة الخارجية الروسية الحق في اتخاذ قرار بشأن الطرد الفوري من البلد للأجانب الذين سمحوا لأنفسهم بتصريحات معادية بشأن الروس".
كما أشار البرلماني إلى أن القضية تتطلب صياغة تشريعية.
19 نوفمبر 2019, 13:31 GMT
وتابع: "أعتقد أنه سيكون من الصواب إجراء مثل هذه التعديلات على تشريعاتنا، روسيا بلد مفتوح، ولكن فقط للضيوف المهذبين والمحترمين".
ويأتي تصريح خامزايف بعد انتشار مقطع فيديو
من أحد الفنادق الروسية على الإنترنت، اليوم السبت في 30 يوليو/تموز، صرخت فيه إليزابيث إلينغسن، المسؤولة الإدارية للقنصلية النرويجية في مدينة مورمانسك الروسية في وجه موظفي الفندق، مستخدمة عبارات بذيئة، وقالت بصريح العبارة إنها "تكره الروس"، متحججة بسوء الخدمة.