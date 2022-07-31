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https://arabic.sputniknews.com/20220731/إسبانيا-تسجل-الوفاة-الثانية-بجدري-القرود-1065779399.html
إسبانيا تسجل الوفاة الثانية بجدري القرود
إسبانيا تسجل الوفاة الثانية بجدري القرود
أعلنت إسبانيا، أمس السبت، وفاة ثانية نتيجة الإصابة بـ"جدري القرود"، بعد ساعات من إعلان أول حالة وفاة مرتبطة بالانتشار الحالي للمرض في أوروبا. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T04:03+0000
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جدري القردة
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وبحسب وكالة فرانس برس، قالت وزارة الصحة الإسبانية، إنه "من بين 3 آلاف و750 مريضا.. تم نقل 120 إلى المستشفى وتوفي اثنان"، دون أن تحدد تاريخ الوفاة الثانية.ذكرت الوزارة لوكالة فرانس برس، أنه سيتم إجراء تحليل في وقت لاحق لتحديد سبب الوفاة.
https://arabic.sputniknews.com/20220730/إعلان-حالة-الطوارئ-بسبب-جدري-القرود-في-نيويورك-1065760443.html
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جدري القردة

إسبانيا تسجل الوفاة الثانية بجدري القرود

04:03 GMT 31.07.2022
© AFP 2022 / CHARLES BOUESSELجدري القرود في أفريقيا
جدري القرود في أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© AFP 2022 / CHARLES BOUESSEL
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أعلنت إسبانيا، أمس السبت، وفاة ثانية نتيجة الإصابة بـ"جدري القرود"، بعد ساعات من إعلان أول حالة وفاة مرتبطة بالانتشار الحالي للمرض في أوروبا.
وبحسب وكالة فرانس برس، قالت وزارة الصحة الإسبانية، إنه "من بين 3 آلاف و750 مريضا.. تم نقل 120 إلى المستشفى وتوفي اثنان"، دون أن تحدد تاريخ الوفاة الثانية.
جدري القردة تحت المجهر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
إعلان حالة الطوارئ بسبب جدري القرود في نيويورك
أمس, 05:59 GMT
ذكرت الوزارة لوكالة فرانس برس، أنه سيتم إجراء تحليل في وقت لاحق لتحديد سبب الوفاة.
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