إنقاذ طفل موريتاني حاصرته السيول 20 ساعة... صور
© AP Photo / Marwan Aliتداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة شقليب في السودان،31 أغسطس 2020
© AP Photo / Marwan Ali
أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأحد، نجاح مهمة إنقاذ طفل كانت السيول قد حاصرته أكثر من 20 ساعة وسط البلاد.
وكان الطفل أحمد ولد أحمدو ولد هدي، قد علق في سد في مدينة بو أمديد وسط البلاد، صباح السبت، قبل أن تفاجئه سيول جارفة قادمة من هضبة مجاورة.
أبارك لأسرة الطفل محمد أحمد ولد محمد، ولكل أبناء شعبنا، إنقاذ حياته، بفضل الله تعالى، فله الحمد والشكر.— Mohamed Cheikh El Ghazouani محمد ولدالشيخ الغزواني (@CheikhGhazouani) July 31, 2022
وأحيي فرق الإنقاذ والسلطات المشرفة على جهودهم التي أدت إلى نجاح عملية الإنقاذ.
وفي تغريدة له، وجّه الرئيس الموريتاني التحية لفرق الإنقاذ على جهودها التي أدت إلى نجاح عملية الإنقاذ.
لحظة إنقاذ الطفل محمد أحمد ولد محمد (شبو) ، بعد عملية تدخل ناجحة من الأجهزة العسكرية والأمنية بالبلد 🇲🇷.— رضا جزائري (@KoubaReda) July 31, 2022
الحمد لله على السلامة. pic.twitter.com/oKAawHbTkV
وأضاف الرئيس: "أبارك لأسرة الطفل محمد أحمد ولد محمد، ولكل أبناء شعبنا، إنقاذ حياته، بفضل الله تعالى، فله الحمد والشكر".
وظلت قضية الطفل ولد هدي تشغل الرأي العام في البلاد على مدار الساعات الماضية، وتابع الكثيرون عملية الإنقاذ التي استغرقت ساعات.
وجرت عملية الإنقاذ، صباح الأحد، باستخدام طائرة عسكرية، بعد أكثر من 20 ساعة من وجود الطفل بين السيول أعلى السد في بو أمديد في ولاية لعصابه وسط البلاد.