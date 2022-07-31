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إنقاذ طفل موريتاني حاصرته السيول 20 ساعة... صور
إنقاذ طفل موريتاني حاصرته السيول 20 ساعة... صور
أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأحد، نجاح مهمة إنقاذ طفل كانت السيول قد حاصرته أكثر من 20 ساعة وسط البلاد. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
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2022-07-31T12:10+0000
موريتانيا
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وكان الطفل أحمد ولد أحمدو ولد هدي، قد علق في سد في مدينة بو أمديد وسط البلاد، صباح السبت، قبل أن تفاجئه سيول جارفة قادمة من هضبة مجاورة.وفي تغريدة له، وجّه الرئيس الموريتاني التحية لفرق الإنقاذ على جهودها التي أدت إلى نجاح عملية الإنقاذ.وأضاف الرئيس: "أبارك لأسرة الطفل محمد أحمد ولد محمد، ولكل أبناء شعبنا، إنقاذ حياته، بفضل الله تعالى، فله الحمد والشكر".وظلت قضية الطفل ولد هدي تشغل الرأي العام في البلاد على مدار الساعات الماضية، وتابع الكثيرون عملية الإنقاذ التي استغرقت ساعات.وجرت عملية الإنقاذ، صباح الأحد، باستخدام طائرة عسكرية، بعد أكثر من 20 ساعة من وجود الطفل بين السيول أعلى السد في بو أمديد في ولاية لعصابه وسط البلاد.
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إنقاذ طفل موريتاني حاصرته السيول 20 ساعة... صور

12:10 GMT 31.07.2022
© AP Photo / Marwan Aliتداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة شقليب في السودان،31 أغسطس 2020
تداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة شقليب في السودان،31 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© AP Photo / Marwan Ali
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أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأحد، نجاح مهمة إنقاذ طفل كانت السيول قد حاصرته أكثر من 20 ساعة وسط البلاد.
وكان الطفل أحمد ولد أحمدو ولد هدي، قد علق في سد في مدينة بو أمديد وسط البلاد، صباح السبت، قبل أن تفاجئه سيول جارفة قادمة من هضبة مجاورة.
وفي تغريدة له، وجّه الرئيس الموريتاني التحية لفرق الإنقاذ على جهودها التي أدت إلى نجاح عملية الإنقاذ.
وأضاف الرئيس: "أبارك لأسرة الطفل محمد أحمد ولد محمد، ولكل أبناء شعبنا، إنقاذ حياته، بفضل الله تعالى، فله الحمد والشكر".
وظلت قضية الطفل ولد هدي تشغل الرأي العام في البلاد على مدار الساعات الماضية، وتابع الكثيرون عملية الإنقاذ التي استغرقت ساعات.
وجرت عملية الإنقاذ، صباح الأحد، باستخدام طائرة عسكرية، بعد أكثر من 20 ساعة من وجود الطفل بين السيول أعلى السد في بو أمديد في ولاية لعصابه وسط البلاد.
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