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الجزائر تنفي عودة العلاقات التجارية مع إسبانيا
الجزائر تنفي عودة العلاقات التجارية مع إسبانيا
نفت الحكومة الجزائرية ما تردد من أنباء عن عودة العلاقات التجارية مع إسبانيا. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T08:46+0000
2022-07-31T08:46+0000
الجزائر
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وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، السبت، إن "الجزائر تعتبر الادعاءات التي تتداولها حاليا بعض وسائل الإعلام حول تراجع مزعوم للجزائر بخصوص علاقاتها التجارية مع إسبانيا، عارية من الصحة".أشارت الوكالة إلى أنه لم تصدر أي أخبار رسمية بهذا الشأن عن السلطات أو الهيئات المختصة.وأوضح بيان الوكالة أن القرارات الخاصة بالمسائل المالية والتجارية الخاصة بالتزامات الدولة تتخذ على مستوى مجلس الوزراء، أو من قبل وزارة المال أو بنك الجزائر ويتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.وكانت الجزائر قد قررت، في يونيو/ حزيران الماضي، تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2002 مع مملكة إسبانيا.وأرجعت ذلك إلى تخلي الشريك الإسباني عن الالتزامات والقيم الأساسية المنصوص عليها في هذه المعاهدة.ولكن يوم الجمعة الماضي، ذكرت وسائل إعلام أن السلطات الجزائرية قررت رفع التجميد عن عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا بعد حوالي شهرين من تجميد التبادل التجاري إثر الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220730/الحكومة-الإسبانية-تعلق-على-قرار-الجزائر-رفع-التجميد-عن-عمليات-التصدير-والاستيراد-بين-البلدين-1065772027.html
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الجزائر

الجزائر تنفي عودة العلاقات التجارية مع إسبانيا

08:46 GMT 31.07.2022
© AP Photo / Toufik Doudouرئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© AP Photo / Toufik Doudou
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نفت الحكومة الجزائرية ما تردد من أنباء عن عودة العلاقات التجارية مع إسبانيا.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، السبت، إن "الجزائر تعتبر الادعاءات التي تتداولها حاليا بعض وسائل الإعلام حول تراجع مزعوم للجزائر بخصوص علاقاتها التجارية مع إسبانيا، عارية من الصحة".
مبنى إنتيمبو (Intempo) في بينيدورم، وهو أحد أطول المباني السكنية في أوروبا، إسبانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
الحكومة الإسبانية تعلق على قرار الجزائر رفع التجميد عن عمليات التصدير والاستيراد بين البلدين
أمس, 14:54 GMT
أشارت الوكالة إلى أنه لم تصدر أي أخبار رسمية بهذا الشأن عن السلطات أو الهيئات المختصة.
وأوضح بيان الوكالة أن القرارات الخاصة بالمسائل المالية والتجارية الخاصة بالتزامات الدولة تتخذ على مستوى مجلس الوزراء، أو من قبل وزارة المال أو بنك الجزائر ويتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.
وكانت الجزائر قد قررت، في يونيو/ حزيران الماضي، تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2002 مع مملكة إسبانيا.
وأرجعت ذلك إلى تخلي الشريك الإسباني عن الالتزامات والقيم الأساسية المنصوص عليها في هذه المعاهدة.
ولكن يوم الجمعة الماضي، ذكرت وسائل إعلام أن السلطات الجزائرية قررت رفع التجميد عن عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا بعد حوالي شهرين من تجميد التبادل التجاري إثر الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
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