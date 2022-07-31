https://arabic.sputniknews.com/20220731/الجزائر-تنفي-عودة-العلاقات-التجارية-مع-إسبانيا-1065786070.html

الجزائر تنفي عودة العلاقات التجارية مع إسبانيا

الجزائر تنفي عودة العلاقات التجارية مع إسبانيا

نفت الحكومة الجزائرية ما تردد من أنباء عن عودة العلاقات التجارية مع إسبانيا. 31.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-31T08:46+0000

2022-07-31T08:46+0000

2022-07-31T08:46+0000

الجزائر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1049193442_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5cb922f7e19c91feb00fd9d5a239445.jpg

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، السبت، إن "الجزائر تعتبر الادعاءات التي تتداولها حاليا بعض وسائل الإعلام حول تراجع مزعوم للجزائر بخصوص علاقاتها التجارية مع إسبانيا، عارية من الصحة".أشارت الوكالة إلى أنه لم تصدر أي أخبار رسمية بهذا الشأن عن السلطات أو الهيئات المختصة.وأوضح بيان الوكالة أن القرارات الخاصة بالمسائل المالية والتجارية الخاصة بالتزامات الدولة تتخذ على مستوى مجلس الوزراء، أو من قبل وزارة المال أو بنك الجزائر ويتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.وكانت الجزائر قد قررت، في يونيو/ حزيران الماضي، تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2002 مع مملكة إسبانيا.وأرجعت ذلك إلى تخلي الشريك الإسباني عن الالتزامات والقيم الأساسية المنصوص عليها في هذه المعاهدة.ولكن يوم الجمعة الماضي، ذكرت وسائل إعلام أن السلطات الجزائرية قررت رفع التجميد عن عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا بعد حوالي شهرين من تجميد التبادل التجاري إثر الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

https://arabic.sputniknews.com/20220730/الحكومة-الإسبانية-تعلق-على-قرار-الجزائر-رفع-التجميد-عن-عمليات-التصدير-والاستيراد-بين-البلدين-1065772027.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الجزائر