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الجيش الغواتيمالي ينفي إطلاق نار على الوفد الرئاسي
الجيش الغواتيمالي ينفي إطلاق نار على الوفد الرئاسي
أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الغواتيمالية، روبين تيلييس، أن الاشتباكات بين المجرمين والعسكريين الذين كانوا يحرسون المحيط حول الوفد الرئاسي وقعت على... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T02:40+0000
2022-07-31T02:40+0000
غواتيمالا
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مكسيكو – سبوتنيك. ونقلت صحيفة "لا هورا" عن تيلييس قوله، "لا نؤكد الهجوم على الوفد. وقع الحدث على حاجز بعيد، لكنه في نفس المنطقة التي تواجد فيها الرئيس".وأضاف المتحدث أن الجيش المكسيكي اعتقل فيما بعد أربعة أشخاص على الأقل يعتقد أنهم من غواتيمالا، مشيرا إلى أنه تم العثور على راديو محمول وقاذف قنابل يدوية عبر الحدود في المكسيك.وكانت محطة راديو "سونورا" قد أعلنت في وقت سابق وقوع حادث إطلاق نار على موكب رئيس غواتيمالا، أليخاندرو جاماتي، بالقرب من الحدود مع المكسيك.
https://arabic.sputniknews.com/20220730/إعلام-إطلاق-نار-على-موكب-رئيس-غواتيمالا-قرب-الحدود-المكسيكية-1065776360.html
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غواتيمالا

الجيش الغواتيمالي ينفي إطلاق نار على الوفد الرئاسي

02:40 GMT 31.07.2022
© AP Photo / Luis Sotoثوران بركان فويغو في غواتيمالا، 3 يونيو/ حزيران 2018
ثوران بركان فويغو في غواتيمالا، 3 يونيو/ حزيران 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© AP Photo / Luis Soto
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أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الغواتيمالية، روبين تيلييس، أن الاشتباكات بين المجرمين والعسكريين الذين كانوا يحرسون المحيط حول الوفد الرئاسي وقعت على بعد عن الرئيس ولم تصب وفده.
مكسيكو – سبوتنيك. ونقلت صحيفة "لا هورا" عن تيلييس قوله، "لا نؤكد الهجوم على الوفد. وقع الحدث على حاجز بعيد، لكنه في نفس المنطقة التي تواجد فيها الرئيس".
وأكد المتحدث أن أحد المسلحين، يعتقد أنه مكسيكي، أصيب في المواجهة ويتلقى رعاية طبية. مشيرا إلى أن المسلحين الآخرين لاذوا بالفرار صوب الحدود المكسيكية التي تبعد نحو 80 كيلومترا عن المدينة.
وأضاف المتحدث أن الجيش المكسيكي اعتقل فيما بعد أربعة أشخاص على الأقل يعتقد أنهم من غواتيمالا، مشيرا إلى أنه تم العثور على راديو محمول وقاذف قنابل يدوية عبر الحدود في المكسيك.
صورة أرشيفية.. قوة عسكرية في غواتيمالا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
إعلام: إطلاق نار على موكب رئيس غواتيمالا قرب الحدود المكسيكية
أمس, 21:58 GMT
وكانت محطة راديو "سونورا" قد أعلنت في وقت سابق وقوع حادث إطلاق نار على موكب رئيس غواتيمالا، أليخاندرو جاماتي، بالقرب من الحدود مع المكسيك.
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