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بوتين يشارك في احتفالية يوم الأسطول البحري الحربي الروسي
https://arabic.sputniknews.com/20220731/بوتين-يشارك-في-احتفالية-يوم-البحرية-الروسية-1065785240.html
بوتين يشارك في احتفالية يوم الأسطول البحري الحربي الروسي
بوتين يشارك في احتفالية يوم الأسطول البحري الحربي الروسي
شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد 31 يوليو/تموز، في احتفالية يوم البحرية الروسية. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T08:50+0000
2022-07-31T08:50+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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بوتين يشارك في احتفالات يوم الأسطول البحري الحربي الروسي في سان بطرسبورغ
بوتين يشارك في احتفالات يوم الأسطول البحري الحربي الروسي في سان بطرسبورغ
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روسيا, فلاديمير بوتين, новый онлайн для белой редактуры

بوتين يشارك في احتفالية يوم الأسطول البحري الحربي الروسي

08:50 GMT 31.07.2022
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شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد 31 يوليو/تموز، في احتفالية يوم البحرية الروسية.
ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوم إقرار العقيدة البحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري الروسي، وفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك".
وتشارك أربعة وعشرون سفينة وقاربا وغواصة و42 طائرة ومروحية وأكثر من ثلاثة آلاف من الأفراد العسكريين في العرض البحري الرئيسي، الذي يقام في سانت بطرسبورغ وكرونشتاد للاحتفال بيوم البحرية الروسية.
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08:46 GMT 31.07.2022
فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
بوتين: لدينا صواريخ بحرية لا مثيل لها في العالم وقواتنا البحرية على كفاءة عالية
08:41 GMT
08:43 GMT 31.07.2022
بوتين: الأسطول الروسي جاهز للرد بسرعة خاطفة على كل من يتعدى على سيادة وحرية روسيا.
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بوتين: لا حدود لقدرات صواريخ "تسيركون" وسيتم تزويد القوات البحرية بهذا النوع من الصواريخ في الأشهر المقبلة.
08:30 GMT 31.07.2022
08:29 GMT 31.07.2022
بوتين: لدينا صواريخ بحرية لا مثيل لها في العالم وقواتنا البحرية على كفاءة عالية.
08:29 GMT 31.07.2022
08:28 GMT 31.07.2022
بوتين في يوم البحرية الروسية: سنضمن أمن حدودنا بثبات وبكل الأساليب والأسطول مستعد لمواجهة كل من يهددون أمننا.
08:25 GMT 31.07.2022
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:51 GMT
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