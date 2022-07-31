https://arabic.sputniknews.com/20220731/رغد-صدام-حسين-تخرج-عن-صمتها-بشأن-كلام-نسب-إليها-حول-التيار-الصدري-في-العراق-1065822673.html
رغد صدام حسين تخرج عن صمتها بشأن "كلام نسب إليها حول التيار الصدري في العراق"
رغد صدام حسين تخرج عن صمتها بشأن "كلام نسب إليها حول التيار الصدري في العراق"
خرجت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن صمتها بشأن "الكلام الذي نسب إليها حول التيار الصدري في العراق". 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T21:37+0000
2022-07-31T21:37+0000
2022-07-31T21:37+0000
أخبار العراق اليوم
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ونشرت رغد صدام حسين، عبر حسابها على "تويتر"، صورة من الكلام الذي نشر على لسانها حيث جاء فيه: "أحيي الجمهور العراقي العربي الأصيل المتمثل بالتيار الصدري للحيلولة من انتخاب مرشح الإطار الإيراني، استمروا على نهج المرجع الصدر الذي كان صديقا لأبي الشهيد صدام، واليوم ابنه على خطاه رافضا الوصاية الإيرانية والتبعية.. عاش العراق.. وكلا للصفوية".وعلقت إنه "كلام نسب لها وأنه غير صحيح".ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
رغد صدام حسين تخرج عن صمتها بشأن "كلام نسب إليها حول التيار الصدري في العراق"
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خرجت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن صمتها بشأن "الكلام الذي نسب إليها حول التيار الصدري في العراق".
ونشرت رغد صدام حسين، عبر حسابها على "تويتر"، صورة من الكلام الذي نشر على لسانها حيث جاء فيه: "أحيي الجمهور العراقي العربي الأصيل المتمثل بالتيار الصدري للحيلولة من انتخاب مرشح الإطار الإيراني، استمروا على نهج المرجع الصدر الذي كان صديقا لأبي الشهيد صدام، واليوم ابنه على خطاه رافضا الوصاية الإيرانية والتبعية.. عاش العراق.. وكلا للصفوية".
وعلقت إنه "كلام نسب لها وأنه غير صحيح".
ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء
في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.
ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.