عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220731/رغد-صدام-حسين-تخرج-عن-صمتها-بشأن-كلام-نسب-إليها-حول-التيار-الصدري-في-العراق-1065822673.html
رغد صدام حسين تخرج عن صمتها بشأن "كلام نسب إليها حول التيار الصدري في العراق"
رغد صدام حسين تخرج عن صمتها بشأن "كلام نسب إليها حول التيار الصدري في العراق"
خرجت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن صمتها بشأن "الكلام الذي نسب إليها حول التيار الصدري في العراق". 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T21:37+0000
2022-07-31T21:37+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/08/1046770198_0:41:2001:1166_1920x0_80_0_0_0693ab2c03ab1eb5c94ff51ce6c25a0e.jpg
ونشرت رغد صدام حسين، عبر حسابها على "تويتر"، صورة من الكلام الذي نشر على لسانها حيث جاء فيه: "أحيي الجمهور العراقي العربي الأصيل المتمثل بالتيار الصدري للحيلولة من انتخاب مرشح الإطار الإيراني، استمروا على نهج المرجع الصدر الذي كان صديقا لأبي الشهيد صدام، واليوم ابنه على خطاه رافضا الوصاية الإيرانية والتبعية.. عاش العراق.. وكلا للصفوية".وعلقت إنه "كلام نسب لها وأنه غير صحيح".ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/08/1046770198_0:0:1859:1394_1920x0_80_0_0_bb0250887bb8cb59fdaf8e1880d21a61.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم

رغد صدام حسين تخرج عن صمتها بشأن "كلام نسب إليها حول التيار الصدري في العراق"

21:37 GMT 31.07.2022
© AP Photo / MOHAMMAD ABU GHOSHرغد صدام حسين، 2007
رغد صدام حسين، 2007 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© AP Photo / MOHAMMAD ABU GHOSH
تابعنا عبرTelegram
خرجت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن صمتها بشأن "الكلام الذي نسب إليها حول التيار الصدري في العراق".
ونشرت رغد صدام حسين، عبر حسابها على "تويتر"، صورة من الكلام الذي نشر على لسانها حيث جاء فيه: "أحيي الجمهور العراقي العربي الأصيل المتمثل بالتيار الصدري للحيلولة من انتخاب مرشح الإطار الإيراني، استمروا على نهج المرجع الصدر الذي كان صديقا لأبي الشهيد صدام، واليوم ابنه على خطاه رافضا الوصاية الإيرانية والتبعية.. عاش العراق.. وكلا للصفوية".
وعلقت إنه "كلام نسب لها وأنه غير صحيح".
ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.
ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
جنود قوات حفظ السلام في بريشتينا عاصمة كوسوفو - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات الوضع في إقليم كوسوفو19:56 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала