https://arabic.sputniknews.com/20220731/سلاح-الجو-الصيني-نتعهد-بالحفاظ-على-سيادة-بلادنا-وسلامة-أراضيها-1065781318.html
سلاح الجو الصيني: نتعهد بالحفاظ على سيادة بلادنا وسلامة أراضيها
سلاح الجو الصيني: نتعهد بالحفاظ على سيادة بلادنا وسلامة أراضيها
قال المتحدث باسم سلاح الجو الصيني، شين جينكي، اليوم الأحد، إن "واجب أي طيار في جيش التحرير الشعبي الصيني هو واجب مقدس". 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T06:14+0000
2022-07-31T06:14+0000
2022-07-31T06:14+0000
نانسي بيلوسي
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وأضاف شين أن "القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني لديها الإرادة الراسخة والثقة الكاملة والقدرة الكافية لحماية سيادة الصين وسلامة أراضيها"، وفقا لشبكة تلفزيون الصين العالمية، المملوكة من قبل محطة التلفزيون المركزية الصينية الحكومية.يأتي هذا بعد أن ظهرت رسالة بوسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للجيش الثمانين التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني: "استعدوا للحرب"، قبل زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان.ونقل موقع "بوليت روس" عن الصحيفة الصينية "بيجياهاو" أن هذه المرة يمكن لجمهورية الصين الشعبية أن تبدأ بالفعل عملية لاستعادة الجزيرة.وتقوم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي بجولة في آسيا. ثالث أكثر السياسيين الأمريكيين نفوذاً يريد زيارة تايوان، من بين أمور أخرى. ومع ذلك، تعارض بكين رحلتها إلى الجزيرة وحذرت مرارا من العواقب الوخيمة المحتملة لمثل هذه الخطوة.ووصلت التوترات بين أمريكا والصين إلى ذروتها يوم الجمعة الماضي، وذكرت "بيجياهاو" إن الجيش الثمانين التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني كتب على حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "ويبو": "استعد للحرب".وخلال الأعوام الأخيرة، تصاعدت التوترات بين الصين وتايوان بسبب تكثيف بكين لأنشطتها العسكرية بالقرب من تايوان للضغط عليها لقبول الحكم الصيني. وتطالب بكين بالسيادة على تايوان باعتبارها إقليما تابعا لها.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/مقاتلات-وسفن-حربية-قوات-أمريكية-تتحرك-لتأمين-زيارة-بيلوسي-المحتملة-إلى-تايوان-1065730636.html
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نانسي بيلوسي, الصين, أخبار تايوان, العالم
سلاح الجو الصيني: نتعهد بالحفاظ على سيادة بلادنا وسلامة أراضيها
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قال المتحدث باسم سلاح الجو الصيني، شين جينكي، اليوم الأحد، إن "واجب أي طيار في جيش التحرير الشعبي الصيني هو واجب مقدس".
وأضاف شين أن "القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني لديها الإرادة الراسخة والثقة الكاملة والقدرة الكافية لحماية سيادة الصين وسلامة أراضيها"، وفقا لشبكة
تلفزيون الصين العالمية، المملوكة من قبل محطة التلفزيون المركزية الصينية الحكومية.
يأتي هذا بعد أن ظهرت رسالة بوسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للجيش الثمانين التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني: "استعدوا للحرب"، قبل زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان.
ونقل موقع "بوليت روس" عن الصحيفة الصينية "بيجياهاو" أن هذه المرة يمكن لجمهورية الصين الشعبية أن تبدأ بالفعل عملية لاستعادة الجزيرة.
وتقوم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي بجولة في آسيا. ثالث أكثر السياسيين الأمريكيين نفوذاً يريد زيارة تايوان، من بين أمور أخرى. ومع ذلك، تعارض بكين رحلتها إلى الجزيرة وحذرت مرارا من العواقب الوخيمة المحتملة لمثل هذه الخطوة.
ووصلت التوترات بين أمريكا والصين إلى ذروتها يوم الجمعة الماضي، وذكرت "بيجياهاو" إن الجيش الثمانين التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني كتب على حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "ويبو": "استعد للحرب".
وخلال الأعوام الأخيرة، تصاعدت التوترات بين الصين وتايوان
بسبب تكثيف بكين لأنشطتها العسكرية بالقرب من تايوان للضغط عليها لقبول الحكم الصيني. وتطالب بكين بالسيادة على تايوان باعتبارها إقليما تابعا لها.