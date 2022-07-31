https://arabic.sputniknews.com/20220731/عملية-احتيال-كولونيل-أمريكي-سابق-يفضح-حقيقة-المساعدات-المالية-لأوكرانيا-1065800625.html
"عملية احتيال"... كولونيل أمريكي سابق يفضح حقيقة المساعدات المالية لأوكرانيا
"عملية احتيال"... كولونيل أمريكي سابق يفضح حقيقة المساعدات المالية لأوكرانيا
صرح المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي بأن أموال واشنطن المخصصة كمساعدة لأوكرانيا تعود فعليا إلى الولايات المتحدة دون وصولها إلى المتلقي. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T14:32+0000
2022-07-31T14:32+0000
2022-07-31T14:32+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وأوضح الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب"، أن أموال المساعدات تعود للولايات المتحدة، قائلا:موضحا أن الأموال المعادة تدفع لتصنيع معدات وأسلحة جديدة لتحل محل تلك المرسلة إلى أوكرانيا، واصفا المخطط بأنه "حلقة مفرغة" و "عملية احتيال".هذا وأرسلت روسيا في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وأشارت وزارة الخارجية إلى أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن ضخ أسلحة إلى أوكرانيا من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220731/تقرير-أمريكي-يطالب-أوكرانيا-بتغيير-موقفها-1065780071.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
"عملية احتيال"... كولونيل أمريكي سابق يفضح حقيقة المساعدات المالية لأوكرانيا
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صرح المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي بأن أموال واشنطن المخصصة كمساعدة لأوكرانيا تعود فعليا إلى الولايات المتحدة دون وصولها إلى المتلقي.
وأوضح الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، في مقابلة مع قناة
"Judging Freedom" على "يوتيوب"، أن أموال المساعدات تعود للولايات المتحدة، قائلا:
"يجب ألا ننسى المال. كل هذه المليارات من الدولارات، أين هي؟ معظمها ببساطة لا تصل إلى أوكرانيا. ينتهي الأمر بمبالغ ضخمة في البنتاغون كتعويض للقوات المسلحة عن حقيقة أن المعدات والموارد قد تم نقلها إلى أوروبا".
موضحا أن الأموال المعادة تدفع لتصنيع معدات وأسلحة جديدة لتحل محل تلك المرسلة إلى أوكرانيا، واصفا المخطط بأنه "حلقة مفرغة" و "عملية احتيال".
هذا وأرسلت روسيا في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن ضخ أسلحة إلى أوكرانيا من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.