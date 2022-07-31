https://arabic.sputniknews.com/20220731/لحظة-سقوط-المدرجات-في-ملعب-نادي-الاتحاد-الليبي-فيديو-1065783215.html
لحظة سقوط المدرجات في ملعب نادي الاتحاد الليبي... فيديو
لحظة سقوط المدرجات في ملعب نادي الاتحاد الليبي... فيديو
أصيب عدد من مشجعي نادي الاتحادي الليبي جراء انهيار جزء من مدرجات ملعب النادي خلال احتفال بفوز الفريق في الدوري المحلي. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T07:23+0000
2022-07-31T07:23+0000
2022-07-31T07:23+0000
رياضة
أخبار ليبيا اليوم
مشجعين
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وقال جهاز الإسعاف والطوارئ، إنه "نتيجة للازدحام الشديد لمشجعي نادي الاتحاد سقط جزء من مدرجات ملعب النادي على المشجعين"، مضيفا: "على الفور توجهت فرق الطوارئ التابعة للجهاز للمكان لإسعاف المصابين".وخرج الآلاف من مشجعي نادي الاتحاد إلى الشوارع للاحتفال بالفوز بالبطولة، في طرابلس، ما أحدث ازدحاما مروريا غير مسبوق.وحقق الاتحاد فوزا ثمينا على حساب نظيره الأهلي طرابلس، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب رادس في تونس، ليتوج الاتحاد بطلا للدوري الليبي للمرة الـ18 في تاريخه.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار ليبيا اليوم, مشجعين
لحظة سقوط المدرجات في ملعب نادي الاتحاد الليبي... فيديو
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أصيب عدد من مشجعي نادي الاتحادي الليبي جراء انهيار جزء من مدرجات ملعب النادي خلال احتفال بفوز الفريق في الدوري المحلي.
وقال جهاز الإسعاف والطوارئ، إنه "نتيجة للازدحام الشديد لمشجعي نادي الاتحاد سقط جزء من مدرجات ملعب النادي على المشجعين"، مضيفا: "على الفور توجهت فرق الطوارئ التابعة للجهاز للمكان لإسعاف المصابين".
وخرج الآلاف من مشجعي نادي الاتحاد إلى الشوارع للاحتفال بالفوز بالبطولة، في طرابلس، ما أحدث ازدحاما مروريا غير مسبوق.
وحقق الاتحاد فوزا ثمينا على حساب نظيره الأهلي طرابلس، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب رادس في تونس، ليتوج الاتحاد بطلا للدوري الليبي للمرة الـ18 في تاريخه.