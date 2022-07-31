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مباحثات تركية أوكرانية حول أحدث تطورات شحن الحبوب
مباحثات تركية أوكرانية حول أحدث تطورات شحن الحبوب
أجرت تركيا وأوكرانيا، اليوم الأحد، مباحثات بشأن أحدث تطورات أنشطة مركز التنسيق المشترك، الجارية في إسطنبول، حول الاستعدادات لشحن الحبوب. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T11:00+0000
2022-07-31T11:00+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف ووزير البنية التحتية ألكسندر كوبراكوف، بحسب وكالة "الأناضول".وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن الوزيرين أعربا عن ارتياحهما لاستكمال الأعمال التقنية.كما ناقش الوزيران التخطيط لبدء شحن الحبوب في أقرب وقت ممكن بعد الاستعدادات الإدارية، وعمل أفراد مركز التنسيق المشترك بتناسق وتعاون.وكانت مدينة إسطنبول قد شهدت يوم الأربعاء الماضي افتتاح مركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.في 22 يوليو/تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية.يشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
https://arabic.sputniknews.com/20220731/تركيا-أول-سفينة-محملة-بالحبوب-قد-تغادر-أوكرانيا-في-الأول-من-أغسطس-1065787770.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا

مباحثات تركية أوكرانية حول أحدث تطورات شحن الحبوب

11:00 GMT 31.07.2022
© AP Photo / Adel Hanaحقول القمح
حقول القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© AP Photo / Adel Hana
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أجرت تركيا وأوكرانيا، اليوم الأحد، مباحثات بشأن أحدث تطورات أنشطة مركز التنسيق المشترك، الجارية في إسطنبول، حول الاستعدادات لشحن الحبوب.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف ووزير البنية التحتية ألكسندر كوبراكوف، بحسب وكالة "الأناضول".
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
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وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن الوزيرين أعربا عن ارتياحهما لاستكمال الأعمال التقنية.
كما ناقش الوزيران التخطيط لبدء شحن الحبوب في أقرب وقت ممكن بعد الاستعدادات الإدارية، وعمل أفراد مركز التنسيق المشترك بتناسق وتعاون.
وكانت مدينة إسطنبول قد شهدت يوم الأربعاء الماضي افتتاح مركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.
في 22 يوليو/تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية.
يشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
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