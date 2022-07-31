ملايين السنغاليين يصوتون اليوم لاختيار 165 نائبا في البرلمان
© AFP 2022 / Patrik Stollarzقمة "مجموعة العشرين" - رئيس السنغال ماكي سال في هامبورغ، ألمانيا 6 يوليو/ تموز 2017
© AFP 2022 / Patrik Stollarz
توافد ملايين السنغاليين، اليوم الأحد، على مراكز الاقتراع لانتخاب 165 نائبا بالبرلمان لفترة ولاية مدتها 5 سنوات.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "سيني نيوز" السنغالي، اليوم الأحد، أن "عملية التصويت للانتخابات التشريعية السنغالية انطلقت اليوم في بعض المراكز".
وتابع أن "هطول الأمطار الغزيرة في منطقة كاولاك (غربي البلاد) قد أعاق وصول بعض الناخبين لمراكز الاقتراع".
وأفاد الموقع بأن "6 ملايين 727 ألفا 759 ناخبا ومغتربا سيدلون بأصواتهم خلال الانتخابات التي يتنافس بها ثمانية تحالفات من ضمنها التحالف المعارض "يووي آسكان وي".
وتابع: "من المقرر أن يدلي المواطنون بأصواتهم في 15 ألفا 196 مركزا للاقتراع مقسمين في 6 آلاف 641 منطقة تصويت بزيادة 249 عن الانتخابات التي جرت عام 2017".
وتابع أن "هطول الأمطار الغزيرة في منطقة كاولاك (غربي البلاد) قد أعاق وصول بعض الناخبين لمراكز الاقتراع".
وأفاد الموقع بأن "6 ملايين 727 ألفا 759 ناخبا ومغتربا سيدلون بأصواتهم خلال الانتخابات التي يتنافس بها ثمانية تحالفات من ضمنها التحالف المعارض "يووي آسكان وي".
وتابع: "من المقرر أن يدلي المواطنون بأصواتهم في 15 ألفا 196 مركزا للاقتراع مقسمين في 6 آلاف 641 منطقة تصويت بزيادة 249 عن الانتخابات التي جرت عام 2017".
26 مايو, 08:29 GMT
ونقل الموقع عن بيان اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة أنه تم "نشر 22 ألف مراقب ومشرف فضلا عن حشد 758 مراقبا و400 مشرف في الخمسين دولة التي يتواجد بها السنغاليون بالخارج".
وأشار الموقع إلى أنه يتم "انتخاب 53 نائبا حسب نظام يجمع بين التمثيل النسبي والقوائم الوطنية، و112 آخرين بناء على نظام الأغلبية في المناطق".
وكان وزير الداخلية السنغالي قد أجرى جولة قبل انطلاق الانتخابات للاطمئنان على الاستعدادات الخاصة بعمليات التصويت.
وأشار الموقع إلى أنه يتم "انتخاب 53 نائبا حسب نظام يجمع بين التمثيل النسبي والقوائم الوطنية، و112 آخرين بناء على نظام الأغلبية في المناطق".
وكان وزير الداخلية السنغالي قد أجرى جولة قبل انطلاق الانتخابات للاطمئنان على الاستعدادات الخاصة بعمليات التصويت.