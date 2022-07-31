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https://arabic.sputniknews.com/20220731/نائب-إيراني-يرجح-عقد-جولة-جديدة-من-المحادثات-حول-الاتفاق-النووي-قريبا-1065796212.html
نائب إيراني يرجح عقد جولة جديدة من المحادثات حول الاتفاق النووي قريبا
نائب إيراني يرجح عقد جولة جديدة من المحادثات حول الاتفاق النووي قريبا
قال عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، يعقوب رضا زاده، إنه من المرجح أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات النووية في فيينا قريبا. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T12:29+0000
2022-07-31T12:29+0000
إيران
العالم
الاتفاق النووي الإيراني
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طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن زاده، اليوم الأحد، قوله إنه "من المحتمل أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات النووية في فيينا قريبًا".وأضاف أن "أعضاء لجنة الأمن القومي عقدوا خلال الأيام الماضية اجتماعات مع علي باقري كني رئيس فريق التفاوض النووي الإيراني، وإنه بالنظر إلى جهود الأطراف الأوروبية للتوصل إلى اختتام مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة، من المحتمل أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات في الأيام المقبلة".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان قد بحث أمس السبت، هاتفيا، مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، العلاقات الثنائية وآخر التطورات بشأن المحادثات النووية، وذلك وفقا لبيان من الخارجية الإيرانية.وكان مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل قد أعلن الثلاثاء الماضي، في مقال نُشر بصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تقديمه مسودة نص بشأن البرنامج النووي الإيراني، مناشدا الأطراف المتنازعة على قبولها أو المخاطرة بوقوع "أزمة نووية خطيرة".وأضاف، أن النص المقترح هو "أفضل ما يمكن"، وأنه ينبغي تنفيذه في أقرب وقت ممكن؛ لافتا إلى أنه "ليس اتفاقًا مثاليًا، لكنه يمثل أفضل اتفاق بالنسبة لي".وأضاف الدبلوماسي أن "جميع السبل الممكنة للتوصل إلى حل وسط إضافي، قد استنفدت حاليا".ويخيم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتخضع إيران بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأميركية ، والتي، من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220728/هل-تنجح-المبادرة-الأوروبية-الجديدة-في-إحياء-الاتفاق-النووي-بين-إيران-وأمريكا؟-1065710110.html
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إيران, العالم, الاتفاق النووي الإيراني

نائب إيراني يرجح عقد جولة جديدة من المحادثات حول الاتفاق النووي قريبا

12:29 GMT 31.07.2022
© AFP 2022 / HANDOUTمفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في فيينا
مفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في فيينا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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قال عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، يعقوب رضا زاده، إنه من المرجح أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات النووية في فيينا قريبا.
طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن زاده، اليوم الأحد، قوله إنه "من المحتمل أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات النووية في فيينا قريبًا".

وأضاف أن "أعضاء لجنة الأمن القومي عقدوا خلال الأيام الماضية اجتماعات مع علي باقري كني رئيس فريق التفاوض النووي الإيراني، وإنه بالنظر إلى جهود الأطراف الأوروبية للتوصل إلى اختتام مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة، من المحتمل أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات في الأيام المقبلة".
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
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28 يوليو, 18:55 GMT
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان قد بحث أمس السبت، هاتفيا، مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، العلاقات الثنائية وآخر التطورات بشأن المحادثات النووية، وذلك وفقا لبيان من الخارجية الإيرانية.

وكان مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل قد أعلن الثلاثاء الماضي، في مقال نُشر بصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تقديمه مسودة نص بشأن البرنامج النووي الإيراني، مناشدا الأطراف المتنازعة على قبولها أو المخاطرة بوقوع "أزمة نووية خطيرة".

وأضاف، أن النص المقترح هو "أفضل ما يمكن"، وأنه ينبغي تنفيذه في أقرب وقت ممكن؛ لافتا إلى أنه "ليس اتفاقًا مثاليًا، لكنه يمثل أفضل اتفاق بالنسبة لي".

وأضاف الدبلوماسي أن "جميع السبل الممكنة للتوصل إلى حل وسط إضافي، قد استنفدت حاليا".

ويخيم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.

وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

وتخضع إيران بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأميركية ، والتي، من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
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