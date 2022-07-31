https://arabic.sputniknews.com/20220731/نحن-بحاجة-روسيا-وزيرة-أوروبية-سابقة-تتحدث-عن-ضعف-الأوربيين-على-الساحة-الدولية-1065799024.html
"نحن بحاجة روسيا"... وزيرة أوروبية سابقة تتحدث عن ضعف الأوربيين على الساحة الدولية
"نحن بحاجة روسيا"... وزيرة أوروبية سابقة تتحدث عن ضعف الأوربيين على الساحة الدولية
صرحت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل بأن الدول الأوروبية أصبحت لاعبا ضعيفا بشكل متزايد على الساحة الدولية، ما يفسح المجال للدول الآسيوية. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T13:54+0000
2022-07-31T13:54+0000
2022-07-31T13:54+0000
العالم
روسيا
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ففي لقاء مع "آسيا تايمز"، قالت كنيسل إن أوروبا بدأت تلعب دورا أقل أهمية في العالم، على الصعيدين الديموغرافي والسياسي. أعمل حاليا على كتاب بعنوان "قداس لأوروبا"، لأن الجزء من العالم الذي نشأت فيه والذي كرست فيه لم يعد موجودا.وتطرقت الدبلوماسية السابقة إلى موضوع العلاقات الروسية الأوروبية وآفاقها. وبحسب رأيها، يتجاهل قادة الاتحاد الأوروبي، بسبب الجهل والغطرسة، التوافق الجيوسياسي الحالي والمبادئ الأساسية للدبلوماسية، ما يجعل الوضع خطيرا للغاية، قائلة:يذكر أنه بعد بدء العملية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، كثف الغرب ضغوطه على موسكو. وأعلنت العديد من الدول عن تجميد الأصول الروسية، وتزايدت الدعوات للتخلي عن الطاقة من روسيا. وتبين أن هذه الإجراءات تمثل مشكلات لأوروبا والولايات المتحدة ما أدى إلى زيادة أسعار الغذاء والوقود.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
"نحن بحاجة روسيا"... وزيرة أوروبية سابقة تتحدث عن ضعف الأوربيين على الساحة الدولية
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صرحت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل بأن الدول الأوروبية أصبحت لاعبا ضعيفا بشكل متزايد على الساحة الدولية، ما يفسح المجال للدول الآسيوية.
ففي لقاء مع "آسيا تايمز"، قالت كنيسل إن أوروبا بدأت تلعب
دورا أقل أهمية في العالم، على الصعيدين الديموغرافي والسياسي. أعمل حاليا على كتاب بعنوان "قداس لأوروبا"، لأن الجزء من العالم الذي نشأت فيه والذي كرست فيه لم يعد موجودا.
وتطرقت الدبلوماسية السابقة إلى موضوع العلاقات الروسية الأوروبية وآفاقها. وبحسب رأيها، يتجاهل قادة الاتحاد الأوروبي، بسبب الجهل والغطرسة، التوافق الجيوسياسي الحالي والمبادئ الأساسية للدبلوماسية، ما يجعل الوضع خطيرا للغاية، قائلة:
هذا بسبب المركزية الأوروبية العميقة الجذور، نعتقد أننا عظماء لدرجة أنه لا يمكن لأحد الاستغناء عنا. يبدو لي أن أوروبا بحاجة إلى روسيا أكثر مما تحتاجه روسيا. الآن بدأ الأوروبيون يشعرون بخيبة الأمل واليأس بشكل متزايد، ما قد يؤدي إلى أعمال شغب واحتجاجات مناهضة للحكومة. ولأزمة في الاتحاد الأوروبي نتيجة الإدارة الداخلية غير الفعالة.
يذكر أنه بعد بدء العملية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، كثف الغرب ضغوطه على موسكو. وأعلنت العديد من الدول عن تجميد الأصول الروسية، وتزايدت الدعوات للتخلي عن الطاقة من روسيا. وتبين أن هذه الإجراءات تمثل مشكلات لأوروبا والولايات المتحدة ما أدى إلى زيادة أسعار الغذاء والوقود.