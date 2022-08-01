https://arabic.sputniknews.com/20220801/آمبر-هيرد-تبيع-منزلها-بأكثر-من-مليون-دولار-في-ولاية-كاليفورنيا-الأمريكية-1065860235.html
آمبر هيرد تبيع منزلها بأكثر من مليون دولار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
آمبر هيرد تبيع منزلها بأكثر من مليون دولار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
أفادت وسائل إعلامية بأن منزلا تعود ملكيته للممثلة الأمريكية، آمبر هيرد قد تم بيعه بمبلغ يتجاوز مليون دولار. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T14:53+0000
2022-08-01T14:53+0000
2022-08-01T14:53+0000
العالم
آمبر هيرد
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وخلال محاكمة التشهير التي شهدها العالم مؤخرا، والتي رفعها ضدها زوجها السابق نجم هوليود، جوني ديب، مطالبا بتعويض 50 مليون دولار (40 مليون جنيه إسترليني)، فصلت محكمة واشنطن في النزاع القضائي بين الثنائي بعد جلسة استمرت لأكثر من 13 ساعة.وأعلنت هيئة المحلّفين فوز ديب في النزاع وقضت بأن تدفع آمبر هيرد 15 مليون دولار لصالح طليقها تعويضا عن التشهير به.وبحسب موقع "tmz"، فإن هذا المبلغ الذي حصلت عليه آمبر من بيع المنزل، الذي يقع في بلدة "يوكا فالي" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لن يكفيها لدفع ما يترتب عليها لـ جوني ديب.يذكر أن معركة قضائية محتدمة دارت بين النجم وزوجته السابقة وسط تبادل لاتهامات خطيرة، إذ اتهم جوني ديب طليقته آمبر هيرد بضرب سمعته وتقويض مسيرته إثر تأكيدها في مقالة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" سنة 2018 أنها تعرضت للعنف الأسري قبل ذلك بعامين حين كانا لا يزالان متزوجين، من دون ذكر اسمه صراحة. وطالب بتعويضات قدرها 50 مليون دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/القضاء-الأمريكي-ينصف-جوني-ديب-ضد-آمبر-هيرد-1062975708.html
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العالم, آمبر هيرد
آمبر هيرد تبيع منزلها بأكثر من مليون دولار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
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أفادت وسائل إعلامية بأن منزلا تعود ملكيته للممثلة الأمريكية، آمبر هيرد قد تم بيعه بمبلغ يتجاوز مليون دولار.
وخلال محاكمة التشهير التي شهدها العالم مؤخرا، والتي رفعها ضدها زوجها السابق نجم هوليود، جوني ديب، مطالبا بتعويض 50 مليون دولار (40 مليون جنيه إسترليني)، فصلت محكمة واشنطن في النزاع القضائي بين الثنائي بعد جلسة استمرت لأكثر من 13 ساعة.
وأعلنت هيئة المحلّفين فوز ديب في النزاع وقضت بأن تدفع آمبر هيرد 15 مليون دولار لصالح طليقها تعويضا عن التشهير به.
وبحسب موقع "tmz"
، فإن هذا المبلغ الذي حصلت عليه آمبر من بيع المنزل، الذي يقع في بلدة "يوكا فالي" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لن يكفيها لدفع ما يترتب عليها لـ جوني ديب.
يذكر أن معركة قضائية محتدمة دارت بين النجم وزوجته السابقة وسط تبادل لاتهامات خطيرة، إذ اتهم جوني ديب طليقته آمبر هيرد بضرب سمعته وتقويض مسيرته إثر تأكيدها في مقالة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" سنة 2018 أنها تعرضت للعنف الأسري قبل ذلك بعامين حين كانا لا يزالان متزوجين، من دون ذكر اسمه صراحة. وطالب بتعويضات قدرها 50 مليون دولار.