عربي
بوتين: الحرب النووية ليس فيها منتصر ولا ينبغي اندلاعها
https://arabic.sputniknews.com/20220801/آمبر-هيرد-تبيع-منزلها-بأكثر-من-مليون-دولار-في-ولاية-كاليفورنيا-الأمريكية-1065860235.html
آمبر هيرد تبيع منزلها بأكثر من مليون دولار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
آمبر هيرد تبيع منزلها بأكثر من مليون دولار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
أفادت وسائل إعلامية بأن منزلا تعود ملكيته للممثلة الأمريكية، آمبر هيرد قد تم بيعه بمبلغ يتجاوز مليون دولار. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T14:53+0000
2022-08-01T14:53+0000
العالم
آمبر هيرد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102335/40/1023354048_0:0:2752:1549_1920x0_80_0_0_77b591e5e86712df98e485fc7224a2cf.jpg
وخلال محاكمة التشهير التي شهدها العالم مؤخرا، والتي رفعها ضدها زوجها السابق نجم هوليود، جوني ديب، مطالبا بتعويض 50 مليون دولار (40 مليون جنيه إسترليني)، فصلت محكمة واشنطن في النزاع القضائي بين الثنائي بعد جلسة استمرت لأكثر من 13 ساعة.وأعلنت هيئة المحلّفين فوز ديب في النزاع وقضت بأن تدفع آمبر هيرد 15 مليون دولار لصالح طليقها تعويضا عن التشهير به.وبحسب موقع "tmz"، فإن هذا المبلغ الذي حصلت عليه آمبر من بيع المنزل، الذي يقع في بلدة "يوكا فالي" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لن يكفيها لدفع ما يترتب عليها لـ جوني ديب.يذكر أن معركة قضائية محتدمة دارت بين النجم وزوجته السابقة وسط تبادل لاتهامات خطيرة، إذ اتهم جوني ديب طليقته آمبر هيرد بضرب سمعته وتقويض مسيرته إثر تأكيدها في مقالة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" سنة 2018 أنها تعرضت للعنف الأسري قبل ذلك بعامين حين كانا لا يزالان متزوجين، من دون ذكر اسمه صراحة. وطالب بتعويضات قدرها 50 مليون دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/القضاء-الأمريكي-ينصف-جوني-ديب-ضد-آمبر-هيرد-1062975708.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102335/40/1023354048_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_04df09b8f6cf26d9a99a3695c3d6d92e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, آمبر هيرد

آمبر هيرد تبيع منزلها بأكثر من مليون دولار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

14:53 GMT 01.08.2022
© AP Photo / John Salangsangالممثلة آمبر هيرد
الممثلة آمبر هيرد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / John Salangsang
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلامية بأن منزلا تعود ملكيته للممثلة الأمريكية، آمبر هيرد قد تم بيعه بمبلغ يتجاوز مليون دولار.
وخلال محاكمة التشهير التي شهدها العالم مؤخرا، والتي رفعها ضدها زوجها السابق نجم هوليود، جوني ديب، مطالبا بتعويض 50 مليون دولار (40 مليون جنيه إسترليني)، فصلت محكمة واشنطن في النزاع القضائي بين الثنائي بعد جلسة استمرت لأكثر من 13 ساعة.
وأعلنت هيئة المحلّفين فوز ديب في النزاع وقضت بأن تدفع آمبر هيرد 15 مليون دولار لصالح طليقها تعويضا عن التشهير به.
جوني ديب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
القضاء الأمريكي ينصف جوني ديب ضد آمبر هيرد
1 يونيو, 20:05 GMT
وبحسب موقع "tmz"، فإن هذا المبلغ الذي حصلت عليه آمبر من بيع المنزل، الذي يقع في بلدة "يوكا فالي" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لن يكفيها لدفع ما يترتب عليها لـ جوني ديب.
يذكر أن معركة قضائية محتدمة دارت بين النجم وزوجته السابقة وسط تبادل لاتهامات خطيرة، إذ اتهم جوني ديب طليقته آمبر هيرد بضرب سمعته وتقويض مسيرته إثر تأكيدها في مقالة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" سنة 2018 أنها تعرضت للعنف الأسري قبل ذلك بعامين حين كانا لا يزالان متزوجين، من دون ذكر اسمه صراحة. وطالب بتعويضات قدرها 50 مليون دولار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала