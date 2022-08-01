https://arabic.sputniknews.com/20220801/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-كيانات-في-الإمارات-وسنغافورة-والصين-على-صلة-بإيران-1065863083.html

أمريكا تفرض عقوبات على كيانات في الإمارات وسنغافورة والصين على صلة بإيران

أمريكا تفرض عقوبات على كيانات في الإمارات وسنغافورة والصين على صلة بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، "إضافة 6 كيانات جديدة على قائمة العقوبات المرتبطة بإيران". 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T16:05+0000

2022-08-01T16:05+0000

2022-08-01T16:13+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

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وأوضحت الخزانة الأمريكية، في بيان لها، أنها "فرضت عقوبات على كيانات في الإمارات وسنغافورة والصين على صلة بإيران".من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "واشنطن ستواصل استخدام العقوبات ضد إيران إلى أن تصبح مستعدة للعودة للاتفاق النووي".وأعلن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، أمس الأحد، عن "تقديم مقترحات وأفكار جديدة لتسهيل التوصل إلى نتيجة في محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي".وأكد باقري كني، عبر حسابه على "تويتر": "استعداد طهران لاختتام المفاوضات في فترة وجيزة إذا كان الطرف الآخر مستعدا لذلك"، مشيرا إلى أن بلاده "تنسق مع شركائها في الاتفاق النووي ولاسيما منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لإعطاء واشنطن فرصة لإثبات حسن نيتها".وأوضح أن "المقترحات الإيرانية ترمي لتصحيح الوضع المعقد الناجم عن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي"، مؤكدا أن "طهران استجابت للمقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي".ويخيم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتخضع إيران بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي، من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.

https://arabic.sputniknews.com/20220722/أمريكا-إيران-ستتمكن-من-بيع-نفطها-وتخفيف-العقوبات-إذا-عادت-إلى-الاتفاق-النووي-1065450236.html

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