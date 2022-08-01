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إصابة جنديين يمنيين إثر انفجار استهدف آلية تقلهم في محافظة شبوة

إصابة جنديين يمنيين إثر انفجار استهدف آلية تقلهم في محافظة شبوة

أصيب جنديان يمنيان، اليوم الاثنين، إثر انفجار استهدف آلية تقلهم في محافظة شبوة الغنية بالنفط جنوب شرقي البلاد. 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T14:57+0000

2022-08-01T14:57+0000

2022-08-01T14:57+0000

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القاهرة– سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية في محافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك"، بأن عبوة ناسفة انفجرت في آلية أمنية لقوات دفاع شبوة، أثناء توقفها إلى جانب سوق في منطقة السوداء غرب مدينة عتق مركز محافظة شبوة الغنية بالنفط، جنوبي اليمن.وأضاف أن الانفجار أسفر عن إصابة جنديين وتضرر الآلية الأمنية.والأسبوع الماضي، نجا قائد أمني رفيع من محاولة اغتيال، في محافظة شبوة، وقال مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة، لوكالة سبوتنيك، إن مسلحين "فتحوا نيران رشاشاتهم على آلية أمنية تقل قائد فرع قوات الأمن الخاصة العميد عبد ربه لعكب، أثناء مروره وسط مدينة عتق مركز المحافظة".وأضاف أن القائد الأمني نجا من الهجوم، في حين قُتل أحد مرافقيه وأصيب 4 آخرون من حراسه.وذكر أن الهجوم سبقته مناوشات بين "قوات الأمن الخاصة" التابعة لوزارة الداخلية اليمنية، و"قوات دفاع شبوة" الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في عدن.وفي 22 حزيران/يونيو الماضي، قُتل 5 جنود وأصيب خمسة آخرون في هجوم يعتقد نفذه تنظيم "القاعدة" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، على حاجز تفتيش لقوات دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن.

https://arabic.sputniknews.com/20220719/اليمن-نجاة-قائد-قوات-الأمن-الخاصة-في-شبوة-من-هجوم-مسلح-أودى-بحياة-أحد-مرافقيه-1065303830.html

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