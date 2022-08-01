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إعلام: حادث سير جنوبي ساحل العاج يودي بحياة 21 شخصا
إعلام: حادث سير جنوبي ساحل العاج يودي بحياة 21 شخصا
لقي 21 شخصا مصرعهم إثر حادث سير وقع في قرية "أبوبو" جنوبي ساحل العاج. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T16:14+0000
2022-08-01T16:14+0000
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القاهرة- سبوتنيك. أعلن موقع "ست إنفو" المحلي، اليوم الاثنين، "وفاة 21 شخصا إثر حادث تصادم وقع اليوم بين شاحنة ومركبة في قرية أبوبو".وتعاني العديد من دول أفريقيا من سوء الطرق، وبحسب منظمة الصحة العالمية تسجل أعلى معدلات الوفيات من جراء الإصابات الناجمة عن حوادث المرور في الإقليم الأفريقي فيما تسجل أدنى تلك المعدلات في الإقليم الأوروبي.وتشير المنظمة إلى أنه هناك قصور في الرعاية الصحية في العديد من البلدان الأفريقية يتضح في عدم حصول المصابين في الحوادث المرورية على الرعاية الكافية واللازمة لإنقاذ حياتهم.وتعد ساحل العاج واحدة من البلدان الأفريقية التي تضم أضعف نظام صحي في القارة السوداء إذ أنه يتوفر طبيب واحد فقط لكل 10,000 شخص، كما يفتقر إلى البنية التحتية الطبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/مصرع-35-شخصا-وإصابة-71-آخرين-بحادث-سير-في-زيمبابوي-1061222206.html
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العالم, ساحل العاج, أخبار ساحل العاج, كوت ديفوار

إعلام: حادث سير جنوبي ساحل العاج يودي بحياة 21 شخصا

16:14 GMT 01.08.2022
© AFP 2022 / SIA KAMBOUكوت ديفوار
كوت ديفوار - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© AFP 2022 / SIA KAMBOU
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لقي 21 شخصا مصرعهم إثر حادث سير وقع في قرية "أبوبو" جنوبي ساحل العاج.
القاهرة- سبوتنيك. أعلن موقع "ست إنفو" المحلي، اليوم الاثنين، "وفاة 21 شخصا إثر حادث تصادم وقع اليوم بين شاحنة ومركبة في قرية أبوبو".
وتعاني العديد من دول أفريقيا من سوء الطرق، وبحسب منظمة الصحة العالمية تسجل أعلى معدلات الوفيات من جراء الإصابات الناجمة عن حوادث المرور في الإقليم الأفريقي فيما تسجل أدنى تلك المعدلات في الإقليم الأوروبي.
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وتشير المنظمة إلى أنه هناك قصور في الرعاية الصحية في العديد من البلدان الأفريقية يتضح في عدم حصول المصابين في الحوادث المرورية على الرعاية الكافية واللازمة لإنقاذ حياتهم.
وتعد ساحل العاج واحدة من البلدان الأفريقية التي تضم أضعف نظام صحي في القارة السوداء إذ أنه يتوفر طبيب واحد فقط لكل 10,000 شخص، كما يفتقر إلى البنية التحتية الطبية.
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