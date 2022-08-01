https://arabic.sputniknews.com/20220801/إيران-نمتلك-القدرة-على-تصنيع-قنبلة-نووية-1065833229.html
إيران: نمتلك القدرة على تصنيع قنبلة نووية
إيران: نمتلك القدرة على تصنيع قنبلة نووية
أعلن محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن بلاده قادرة على إنتاج قنبلة نووية. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T09:09+0000
2022-08-01T09:09+0000
2022-08-01T09:09+0000
أخبار إيران
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جاء ذلك في تصريحات صحفية، أشار خلالها المسؤول الإيراني إلى القدرات التقنية النووية التي تتمتع بها إيران، حسبما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية.قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن بلاده لديها القدرة التقنية لصنع القنبلة الذرية، لكن مثل هذا البرنامج ليس مدرجا على جدول الأعمال.ونفى إسلامي صحة الاتهامات الموجهة لبلاده بتعمد ممارسة ضغوط على القوى الدولية في إطار المفاوضات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي.ومنذ شهور، يجري دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، مفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا، بشأن صفقة إعادة التزام طهران بالقيود على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
https://arabic.sputniknews.com/20220731/إيران-تؤكد-استعدادها-لإنهاء-محادثات-فيينا-بشأن-الاتفاق-النووي-سريعا-1065805069.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
إيران: نمتلك القدرة على تصنيع قنبلة نووية
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أعلن محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن بلاده قادرة على إنتاج قنبلة نووية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، أشار خلالها المسؤول الإيراني إلى القدرات التقنية النووية التي تتمتع بها إيران، حسبما ذكرت وكالة "فارس"
الإيرانية.
قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن بلاده لديها القدرة التقنية لصنع القنبلة الذرية، لكن مثل هذا البرنامج ليس مدرجا على جدول الأعمال.
ونفى إسلامي صحة الاتهامات الموجهة لبلاده بتعمد ممارسة ضغوط على القوى الدولية في إطار المفاوضات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي.
ومنذ شهور، يجري دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، مفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا، بشأن صفقة إعادة التزام طهران بالقيود على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.