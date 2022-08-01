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اتفاق بين مركز التصدير الروسي ومجلس الأعمال الروسي - العربي لتحفيز العلاقات التجارية
اتفاق بين مركز التصدير الروسي ومجلس الأعمال الروسي - العربي لتحفيز العلاقات التجارية
وقع مركز التصدير الروسي الاجتماعي ومجلس الأعمال الروسي العربي مذكرة تعاون لتعزيز ودعم الشركات الروسية في الصادرات غير المتعلقة بالطاقة وتحفيز العلاقات التجارية... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T18:22+0000
2022-08-01T18:22+0000
اقتصاد
روسيا
العالم العربي
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يعتبر مجال التعاون الأهم هو المساعدة في عقد المنتديات الدولية، والبعثات التجارية، والجولات الترويجية، والمؤتمرات، والندوات، والمعارض والفعاليات العادلة، بما في ذلك المعرض "العربي-إكسبو" ومنتدى "صنع في روسيا"، فضلا عن الدعم الإعلامي والمشاركة المتبادلة في الأحداث الدولية.قالت فيرونيكا نيكيشينا، المديرة العامة للمركز: "إن تطوير العلاقات التجارية مع دول العالم العربي هو واحدة من أولويات مركز التصدير الروسي في الظروف الحالية. أنا متأكدة من أن التعاون مع مجلس الأعمال الروسي العربي سيساعد الشركات المحلية على الترويج للمنتجات المصنوعة في روسيا، وستجد الشركات العربية موردين موثوقين للمنتجات الروسية عالية الجودة".وأضافت نيكيشينا: "ليست هذه هي السنة الأولى التي نشهد فيها اهتماما متزايدا بالمشاريع المشتركة بين روسيا والدول العربية. الآن نولي اهتماما خاصا لهذه العلاقات، وأنا متأكد من أن التعاون مع مركز التصدير الروسي سيفتح صفحة جديدة في العلاقات بين مجتمعات الأعمال في روسيا والدول العربية".
https://arabic.sputniknews.com/20220619/دولة-عربية-تعلن-قبول-البطاقة-المصرفية-الروسية-مير-قريبا-1063847738.html
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اقتصاد, روسيا, العالم العربي

اتفاق بين مركز التصدير الروسي ومجلس الأعمال الروسي - العربي لتحفيز العلاقات التجارية

18:22 GMT 01.08.2022
© Sputnik . Kirill Kallinikovمركز التصدير الروسي
مركز التصدير الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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وقع مركز التصدير الروسي الاجتماعي ومجلس الأعمال الروسي العربي مذكرة تعاون لتعزيز ودعم الشركات الروسية في الصادرات غير المتعلقة بالطاقة وتحفيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول العربية.
يعتبر مجال التعاون الأهم هو المساعدة في عقد المنتديات الدولية، والبعثات التجارية، والجولات الترويجية، والمؤتمرات، والندوات، والمعارض والفعاليات العادلة، بما في ذلك المعرض "العربي-إكسبو" ومنتدى "صنع في روسيا"، فضلا عن الدعم الإعلامي والمشاركة المتبادلة في الأحداث الدولية.
قالت فيرونيكا نيكيشينا، المديرة العامة للمركز: "إن تطوير العلاقات التجارية مع دول العالم العربي هو واحدة من أولويات مركز التصدير الروسي في الظروف الحالية. أنا متأكدة من أن التعاون مع مجلس الأعمال الروسي العربي سيساعد الشركات المحلية على الترويج للمنتجات المصنوعة في روسيا، وستجد الشركات العربية موردين موثوقين للمنتجات الروسية عالية الجودة".
وأضافت نيكيشينا: "ليست هذه هي السنة الأولى التي نشهد فيها اهتماما متزايدا بالمشاريع المشتركة بين روسيا والدول العربية. الآن نولي اهتماما خاصا لهذه العلاقات، وأنا متأكد من أن التعاون مع مركز التصدير الروسي سيفتح صفحة جديدة في العلاقات بين مجتمعات الأعمال في روسيا والدول العربية".
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