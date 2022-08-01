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البيت الأبيض: بايدن مازال مصابا بكورونا وفي عزلة صارمة
البيت الأبيض: بايدن مازال مصابا بكورونا وفي عزلة صارمة
قال طبيب البيت الأبيض، كيفن أوكونور، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أجرى اختبارا جديدا لفيروس "كورونا" المستجد، وجاءت نتيجته "إيجابية". 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T15:46+0000
2022-08-01T15:46+0000
جو بايدن
فيروس كورونا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وتابع أوكونور أن بايدن يخضع حاليا لعزلة صارمة بعد تعرضه لحالة ارتداد لـ(كوفيد-19).وأضاف كيفين أوكونور في مذكرة إلى البيت الأبيض: "هذا الصباح، كما يمكن توقعه، ظل اختبار مستضد "السارس- كوف-2" الذي أجراه بايدن إيجابيا، وسيواصل الرئيس إجراءات العزل الصارمة".وأشار أوكونور إلى أن "بايدن سيواصل تنفيذ مهامه كرئيس لأمريكا من البيت الأبيض، ويتوخى الحذر من إصابة أي موظفين آخرين تتطلب واجباتهم أن يكونوا على مقربة منه".وفي يوم السبت، أعلن جو بايدن أنه أثبت إصابته بفيروس "كورونا"، بعد فترة وجيزة من التعافي من نوبة (كوفيد-19) في وقت سابق في شهر يوليو/ تموز الماضي، وقال أوكونور وقتها إن الرئيس الأمريكي يشعر بصحة جيدة ولم يشهد عودة ظهور الأعراض.
https://arabic.sputniknews.com/20220730/البيت-الأبيض-يعلن-إصابة-بايدن-بفيروس-كورونا-مجددا-1065775396.html
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جو بايدن, فيروس كورونا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض: بايدن مازال مصابا بكورونا وفي عزلة صارمة

15:46 GMT 01.08.2022
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGENالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGEN
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قال طبيب البيت الأبيض، كيفن أوكونور، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أجرى اختبارا جديدا لفيروس "كورونا" المستجد، وجاءت نتيجته "إيجابية".
واشنطن - سبوتنيك. وتابع أوكونور أن بايدن يخضع حاليا لعزلة صارمة بعد تعرضه لحالة ارتداد لـ(كوفيد-19).
وأضاف كيفين أوكونور في مذكرة إلى البيت الأبيض: "هذا الصباح، كما يمكن توقعه، ظل اختبار مستضد "السارس- كوف-2" الذي أجراه بايدن إيجابيا، وسيواصل الرئيس إجراءات العزل الصارمة".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال إفادة صحفية، جدة، المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
البيت الأبيض يعلن إصابة بايدن بفيروس كورونا مجددا
30 يوليو, 19:01 GMT
وأشار أوكونور إلى أن "بايدن سيواصل تنفيذ مهامه كرئيس لأمريكا من البيت الأبيض، ويتوخى الحذر من إصابة أي موظفين آخرين تتطلب واجباتهم أن يكونوا على مقربة منه".
وفي يوم السبت، أعلن جو بايدن أنه أثبت إصابته بفيروس "كورونا"، بعد فترة وجيزة من التعافي من نوبة (كوفيد-19) في وقت سابق في شهر يوليو/ تموز الماضي، وقال أوكونور وقتها إن الرئيس الأمريكي يشعر بصحة جيدة ولم يشهد عودة ظهور الأعراض.
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