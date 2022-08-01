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القوات الجوية المصرية و"النسور السوداء" الكورية تنفذان عرضا جويا فوق سفح الأهرامات
القوات الجوية المصرية و"النسور السوداء" الكورية تنفذان عرضا جويا فوق سفح الأهرامات
تستعد القوات الجوية المصرية لتنفيذ عرض جوي فوق سفح الأهرامات بمشاركة فريق الألعاب الجوية الكوري الجنوبي، الذي وصل إلى إحدى القواعد الجوية المصرية. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T15:25+0000
2022-08-01T15:25+0000
العالم العربي
مصر
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ومن المقرر أن يشارك الفريق الكوري الجنوبي في العرض الجوي الذي تنفذه القوات الجوية المصرية تحت مسمى "بيراميدز إير شو 2022"، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الاثنين.ولفتت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذ العرض الجوي الأربعاء المقبل 3 أغسطس/ آب الجاري.ويشارك فريق "النسور السوداء" الكوري الجنوبي بعدد من العروض الجوية التي تنفذها طائراته، بينما ينفذ فريقا "النجوم الفضية" و"حورس" المصريان عروضا خاصة إضافة إلى عروض لأفراد من قوات المظلات المصرية.كما يشمل العرض مشاركة الموسيقات العسكرية المصرية بمقطوعات ومعزوفات وطنية.
https://arabic.sputniknews.com/20210824/القوات-الجوية-المصرية-والفرنسية-تنفذان-تدريبا-جويا-مشتركا-1049925457.html
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العالم العربي, مصر

القوات الجوية المصرية و"النسور السوداء" الكورية تنفذان عرضا جويا فوق سفح الأهرامات

15:25 GMT 01.08.2022
© AFP 2022 / HOطائرة حربية مصرية لحظة الهبوط بإحدى المطارات العسكرية
طائرة حربية مصرية لحظة الهبوط بإحدى المطارات العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© AFP 2022 / HO
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تستعد القوات الجوية المصرية لتنفيذ عرض جوي فوق سفح الأهرامات بمشاركة فريق الألعاب الجوية الكوري الجنوبي، الذي وصل إلى إحدى القواعد الجوية المصرية.
ومن المقرر أن يشارك الفريق الكوري الجنوبي في العرض الجوي الذي تنفذه القوات الجوية المصرية تحت مسمى "بيراميدز إير شو 2022"، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الاثنين.
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ولفتت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذ العرض الجوي الأربعاء المقبل 3 أغسطس/ آب الجاري.
ويشارك فريق "النسور السوداء" الكوري الجنوبي بعدد من العروض الجوية التي تنفذها طائراته، بينما ينفذ فريقا "النجوم الفضية" و"حورس" المصريان عروضا خاصة إضافة إلى عروض لأفراد من قوات المظلات المصرية.
كما يشمل العرض مشاركة الموسيقات العسكرية المصرية بمقطوعات ومعزوفات وطنية.
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