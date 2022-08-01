https://arabic.sputniknews.com/20220801/المبعوث-الصيني-إلى-الأمم-المتحدة-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-ستقوض-الأمن-والاستقرار-1065874451.html

المبعوث الصيني إلى الأمم المتحدة: زيارة بيلوسي إلى تايوان ستقوض الأمن والاستقرار

المبعوث الصيني إلى الأمم المتحدة: زيارة بيلوسي إلى تايوان ستقوض الأمن والاستقرار

أكد المبعوث الصيني إلى الأمم المتحدة تشانغ جون، اليوم الثلاثاء، أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى تايوان ستقوض الأمن والاستقرار وكذلك... 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T21:39+0000

2022-08-01T21:39+0000

2022-08-01T21:39+0000

الصين

نانسي بيلوسي

أخبار تايوان

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موسكو - سبوتنيك. وقال تشانغ جون، "زيارة بيلوسي أو أي مسؤول من البيت الأبيض إلى تايوان ستكون عمل خطير واستفزازي، وستقوض الأمن والاستقرار وكذلك العلاقات الأمريكية الصينية".في سياق متصل، قال مجلس الأمن القومي الأمريكي، إنه "يتوقع من بكين أن تستخدم لغة استفزازية بسبب غياب الشفافية"، متهما إياها بتصعيد تهديداتها على عكس الموقف الأمريكي.أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأنه "من المقرر أن تزور رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تايوان غدا الثلاثاء، وأن تقضي الليل في تايبيه".ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مصدر مطلع قوله إن "رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ستصل إلى تايوان ليل غد الثلاثاء".وبدأت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، جولتها الآسيوية، اليوم الاثنين، بزيارة سنغافورة، والتقت عددا من المسؤولين هناك.وفي بكين، جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، تحذيرات بلاده من أنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" إذا أصرت نانسي بيلوسي على زيارة تايوان، ضمن جولتها الآسيوية.ولم يذكر لي جيان أي عواقب محددة، وقال: "نحن مستعدون تماما لأي احتمال، ولن يقف جيش التحرير الشعبي مكتوف الأيدي، وستتخذ الصين إجراءات قوية وحازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها''.وتشهد العلاقات بين أمريكا والصين توترا، على خلفية الخلاف القائم بين البلدين حول وضع تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

https://arabic.sputniknews.com/20220801/مجلس-الأمن-القومي-الأمريكي-الصين-تتحرك-عسكريا-للرد-على-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-1065870745.html

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الصين, نانسي بيلوسي, أخبار تايوان