https://arabic.sputniknews.com/20220801/تركيا-الحلول-البديلة-موجودة-في-حال-فشلت-محادثات-شراء-مقاتلات-إف-16-الأمريكية-1065862708.html

تركيا: الحلول البديلة موجودة في حال فشلت محادثات شراء مقاتلات "إف-16" الأمريكية

تركيا: الحلول البديلة موجودة في حال فشلت محادثات شراء مقاتلات "إف-16" الأمريكية

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن إمكانية إيجاد بدائل وحلول جديدة في حال فشلت المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن شراء مقاتلات "إف-16". 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T15:53+0000

2022-08-01T15:53+0000

2022-08-01T15:53+0000

العالم

أخبار تركيا اليوم

مقاتلات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046610734_0:0:2657:1495_1920x0_80_0_0_725bd36342b984d9fc8c64ea7aacd143.jpg

وتخطط تركيا لشراء 40 طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" من الولايات المتحدة وتحديث 80 طائرة أخرى في الخدمة معها، في حين أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أنه يتوقع الحصول على موافقة الكونغرس لبيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" لتركيا.في غضون ذلك، وقعت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي على بيان يعترض على بيع الطائرات لتركيا.من جهتها، عارضت اليونان إتمام تلك الصفقة، حيث كان هذا أحد أسباب رفض أردوغان التواصل مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، متهما إياه بانتهاك الاتفاقات التي تم التوصل إليها.وقال وزير الدفاع التركي: "نكرر، هناك العديد من البدائل في العالم. الحلول الجديدة ليست مستبعدة".وكان تقرير إعلامي قد أشار إلى أن تركيا قد تحصل على مقاتلات من طراز "يوروفايتر تايفون" كحل مؤقت في حال رفضت الولايات المتحدة بيع أنقرة طائرات "إف-16".وحسبما نشرت صحيفة "ستار" قد تحصل تركيا على "يوروفايتر تايفون" كحل مؤقت في حالة رفض الولايات المتحدة تقديم طائرات "إف -16".

https://arabic.sputniknews.com/20220623/إعلام-تركيا-قد-تشتري-يوروفايتر-تايفون-إذا-رفضت-الولايات-المتحدة-بيع-مقاتلة-إف-16-1064074598.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار تركيا اليوم, مقاتلات