https://arabic.sputniknews.com/20220801/تركيا-الحلول-البديلة-موجودة-في-حال-فشلت-محادثات-شراء-مقاتلات-إف-16-الأمريكية-1065862708.html
تركيا: الحلول البديلة موجودة في حال فشلت محادثات شراء مقاتلات "إف-16" الأمريكية
تركيا: الحلول البديلة موجودة في حال فشلت محادثات شراء مقاتلات "إف-16" الأمريكية
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن إمكانية إيجاد بدائل وحلول جديدة في حال فشلت المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن شراء مقاتلات "إف-16". 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T15:53+0000
2022-08-01T15:53+0000
2022-08-01T15:53+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
مقاتلات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046610734_0:0:2657:1495_1920x0_80_0_0_725bd36342b984d9fc8c64ea7aacd143.jpg
وتخطط تركيا لشراء 40 طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" من الولايات المتحدة وتحديث 80 طائرة أخرى في الخدمة معها، في حين أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أنه يتوقع الحصول على موافقة الكونغرس لبيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" لتركيا.في غضون ذلك، وقعت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي على بيان يعترض على بيع الطائرات لتركيا.من جهتها، عارضت اليونان إتمام تلك الصفقة، حيث كان هذا أحد أسباب رفض أردوغان التواصل مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، متهما إياه بانتهاك الاتفاقات التي تم التوصل إليها.وقال وزير الدفاع التركي: "نكرر، هناك العديد من البدائل في العالم. الحلول الجديدة ليست مستبعدة".وكان تقرير إعلامي قد أشار إلى أن تركيا قد تحصل على مقاتلات من طراز "يوروفايتر تايفون" كحل مؤقت في حال رفضت الولايات المتحدة بيع أنقرة طائرات "إف-16".وحسبما نشرت صحيفة "ستار" قد تحصل تركيا على "يوروفايتر تايفون" كحل مؤقت في حالة رفض الولايات المتحدة تقديم طائرات "إف -16".
https://arabic.sputniknews.com/20220623/إعلام-تركيا-قد-تشتري-يوروفايتر-تايفون-إذا-رفضت-الولايات-المتحدة-بيع-مقاتلة-إف-16-1064074598.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046610734_0:0:2657:1993_1920x0_80_0_0_8ba568ef6388f37ad6df1cb52810c726.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, مقاتلات
تركيا: الحلول البديلة موجودة في حال فشلت محادثات شراء مقاتلات "إف-16" الأمريكية
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن إمكانية إيجاد بدائل وحلول جديدة في حال فشلت المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن شراء مقاتلات "إف-16".
وتخطط تركيا لشراء 40 طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" من الولايات المتحدة وتحديث 80 طائرة أخرى في الخدمة معها، في حين أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أنه يتوقع الحصول على موافقة الكونغرس لبيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" لتركيا.
في غضون ذلك، وقعت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي على بيان يعترض على بيع الطائرات لتركيا.
من جهتها، عارضت اليونان إتمام تلك الصفقة، حيث كان هذا أحد أسباب رفض أردوغان التواصل مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، متهما إياه بانتهاك الاتفاقات التي تم التوصل إليها.
وقال وزير الدفاع التركي: "نكرر، هناك العديد من البدائل في العالم. الحلول الجديدة ليست مستبعدة".
وكان تقرير إعلامي قد أشار إلى أن تركيا قد تحصل على مقاتلات من طراز "يوروفايتر تايفون"
كحل مؤقت في حال رفضت الولايات المتحدة بيع أنقرة طائرات "إف-16".
وحسبما نشرت صحيفة "ستار" قد تحصل تركيا
على "يوروفايتر تايفون" كحل مؤقت في حالة رفض الولايات المتحدة تقديم طائرات "إف -16".