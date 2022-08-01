عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220801/تركيا-تعلن-تحييد-قيادي-بارز-في-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-سوريا-1065832375.html
تركيا تعلن تحييد قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا
تركيا تعلن تحييد قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا
أعلنت الاستخبارات التركية، اليوم الاثنين، تحييد قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني في مدينة عين العرب (كوباني) شمالي سوريا. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T08:24+0000
2022-08-01T08:24+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
حزب العمال الكردستاني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103297/99/1032979983_1:0:1100:618_1920x0_80_0_0_c664e5790108a4f473149b233de880d9.jpg
وقالت وكالة "الأناضول" الرسمية إن عملية خاصة نفذتها الاستخبارات التركية، أفضت إلى مقتل أرهان أرمان.وكان أرمان يتولى منصب عضو المجلس التنفيذي في مدينة عين العرب الخاضعة لسيطرة تنظيم "بي كي كي (حزب العمال الكردستاني/ واي بي جي (وحدات حماية الشعب الكردية)".والتحق أرمان بالتنظيم عام 2013، وشارك في العديد من العمليات المسلحة التي نظمها حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي التركية.وبعد انتقاله إلى مدينة عين العرب، تولى أرمان مهمة تنظيم عناصر جديدة، وشارك في عمليات تهريب الأسلحة والإرهابيين إلى الداخل التركي، وفق "الأناضول".ومنذ عام 2016، قامت تركيا بشن 5 عمليات عسكرية في سوريا، ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا تنظيما إرهابيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/تقارير-تركيا-تستعد-لشن-عملية-عسكرية-شمالي-سوريا-1063553621.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103297/99/1032979983_276:0:1100:618_1920x0_80_0_0_a7678ad9b2b8be7473dc731bb9e93c9b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, حزب العمال الكردستاني

تركيا تعلن تحييد قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا

08:24 GMT 01.08.2022
© Sputnik . Bassel Shurtouhالجيش التركي يواصل تعزيز نقاطه بريف حماة
الجيش التركي يواصل تعزيز نقاطه بريف حماة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© Sputnik . Bassel Shurtouh
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الاستخبارات التركية، اليوم الاثنين، تحييد قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني في مدينة عين العرب (كوباني) شمالي سوريا.
وقالت وكالة "الأناضول" الرسمية إن عملية خاصة نفذتها الاستخبارات التركية، أفضت إلى مقتل أرهان أرمان.
وكان أرمان يتولى منصب عضو المجلس التنفيذي في مدينة عين العرب الخاضعة لسيطرة تنظيم "بي كي كي (حزب العمال الكردستاني/ واي بي جي (وحدات حماية الشعب الكردية)".
دوريات أمريكية ومروحيات روسية على خطوط التماس مع الجيش التركي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
تقارير: تركيا تستعد لشن عملية عسكرية شمالي سوريا
14 يونيو, 07:30 GMT
والتحق أرمان بالتنظيم عام 2013، وشارك في العديد من العمليات المسلحة التي نظمها حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي التركية.
وبعد انتقاله إلى مدينة عين العرب، تولى أرمان مهمة تنظيم عناصر جديدة، وشارك في عمليات تهريب الأسلحة والإرهابيين إلى الداخل التركي، وفق "الأناضول".
ومنذ عام 2016، قامت تركيا بشن 5 عمليات عسكرية في سوريا، ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا تنظيما إرهابيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала