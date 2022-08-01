https://arabic.sputniknews.com/20220801/تركيا-تعلن-تحييد-قيادي-بارز-في-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-سوريا-1065832375.html
تركيا تعلن تحييد قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا
تركيا تعلن تحييد قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا
أعلنت الاستخبارات التركية، اليوم الاثنين، تحييد قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني في مدينة عين العرب (كوباني) شمالي سوريا. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T08:24+0000
2022-08-01T08:24+0000
2022-08-01T08:24+0000
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وقالت وكالة "الأناضول" الرسمية إن عملية خاصة نفذتها الاستخبارات التركية، أفضت إلى مقتل أرهان أرمان.وكان أرمان يتولى منصب عضو المجلس التنفيذي في مدينة عين العرب الخاضعة لسيطرة تنظيم "بي كي كي (حزب العمال الكردستاني/ واي بي جي (وحدات حماية الشعب الكردية)".والتحق أرمان بالتنظيم عام 2013، وشارك في العديد من العمليات المسلحة التي نظمها حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي التركية.وبعد انتقاله إلى مدينة عين العرب، تولى أرمان مهمة تنظيم عناصر جديدة، وشارك في عمليات تهريب الأسلحة والإرهابيين إلى الداخل التركي، وفق "الأناضول".ومنذ عام 2016، قامت تركيا بشن 5 عمليات عسكرية في سوريا، ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا تنظيما إرهابيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/تقارير-تركيا-تستعد-لشن-عملية-عسكرية-شمالي-سوريا-1063553621.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, حزب العمال الكردستاني
تركيا تعلن تحييد قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا
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أعلنت الاستخبارات التركية، اليوم الاثنين، تحييد قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني في مدينة عين العرب (كوباني) شمالي سوريا.
وقالت وكالة
"الأناضول" الرسمية إن عملية خاصة نفذتها الاستخبارات التركية، أفضت إلى مقتل أرهان أرمان.
وكان أرمان يتولى منصب عضو المجلس التنفيذي في مدينة عين العرب الخاضعة لسيطرة تنظيم "بي كي كي (حزب العمال الكردستاني/ واي بي جي (وحدات حماية الشعب الكردية)".
والتحق أرمان بالتنظيم عام 2013، وشارك في العديد من العمليات المسلحة التي نظمها حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي التركية.
وبعد انتقاله إلى مدينة عين العرب، تولى أرمان مهمة تنظيم عناصر جديدة، وشارك في عمليات تهريب الأسلحة والإرهابيين إلى الداخل التركي، وفق "الأناضول".
ومنذ عام 2016، قامت تركيا
بشن 5 عمليات عسكرية في سوريا، ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا تنظيما إرهابيا.