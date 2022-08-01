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دولة أوروبية تسمح للمصريين بدخول أراضيها دون تأشيرة مسبقة
دولة أوروبية تسمح للمصريين بدخول أراضيها دون تأشيرة مسبقة
أعلنت إحدى الدول الأوروبية السماح للمصريين بدخول أراضيها دون تأشيرة مسبقة لمدة شهرين بشرط السفر ضمن مجموعات سياحية. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T16:43+0000
2022-08-01T16:43+0000
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جاء ذلك في بيان أعلنته السفارة الصربية في القاهرة، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الاثنين، التي أشارت إلى أن قرار صربيا بالسماح بدخول المصريين أصبح ساريا منذ الـ 30 من يوليو/ تموز الماضي ويستمر حتى الـ 30 من سبتمبر/ أيلول المقبل.ولفت بيان السفارة الصربية إلى أن الفترة الحالية التي تصل مدتها إلى شهرين تمثل فترة تجريبية، مشيرة إلى أنه جاء بعد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى صربيا خلال يوليو الماضي ومباحثاته مع الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش.واعتمدت الحكومة الصربية هذا القرار منذ 14 يوليو 2022، ليسمح لحاملي جوازات السفر المصرية سارية المفعول بدخول صربيا والإقامة في أراضيها لمدة تصل إلى 30 يوما ضمن برنامج سياحي تنظمه إحدى شركات السياحة الصربية ويشمل الإقامة بالفندق والانتقالات في صربيا.كما يشترط أن يكون الراغبين في دخول صربيا لديهم تأكيد للترتيب السياحي المدفوع ولديهم ضمان للعودة إلى مصر وخطاب دعوة من وكالة السفر في صربيا إضافة إلى حجز طيران مؤكد من القاهرة إلى بلغراد يشمل تذكرة العودة، مع عدم وجود أي عقبات تخص المادة 15 من قانون الأجانب في صربيا.
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العالم العربي, مصر

دولة أوروبية تسمح للمصريين بدخول أراضيها دون تأشيرة مسبقة

16:43 GMT 01.08.2022
© AFP 2022مصر للطيران
مصر للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© AFP 2022
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أعلنت إحدى الدول الأوروبية السماح للمصريين بدخول أراضيها دون تأشيرة مسبقة لمدة شهرين بشرط السفر ضمن مجموعات سياحية.
جاء ذلك في بيان أعلنته السفارة الصربية في القاهرة، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الاثنين، التي أشارت إلى أن قرار صربيا بالسماح بدخول المصريين أصبح ساريا منذ الـ 30 من يوليو/ تموز الماضي ويستمر حتى الـ 30 من سبتمبر/ أيلول المقبل.
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ولفت بيان السفارة الصربية إلى أن الفترة الحالية التي تصل مدتها إلى شهرين تمثل فترة تجريبية، مشيرة إلى أنه جاء بعد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى صربيا خلال يوليو الماضي ومباحثاته مع الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش.
لكن حكومة صربيا وضعت ضمانات يجب الالتزام بها لدخول البلاد دون تأشيرة مسبقة وأبرزها السفر ضمن مجموعة سياحية.
واعتمدت الحكومة الصربية هذا القرار منذ 14 يوليو 2022، ليسمح لحاملي جوازات السفر المصرية سارية المفعول بدخول صربيا والإقامة في أراضيها لمدة تصل إلى 30 يوما ضمن برنامج سياحي تنظمه إحدى شركات السياحة الصربية ويشمل الإقامة بالفندق والانتقالات في صربيا.
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كما يشترط أن يكون الراغبين في دخول صربيا لديهم تأكيد للترتيب السياحي المدفوع ولديهم ضمان للعودة إلى مصر وخطاب دعوة من وكالة السفر في صربيا إضافة إلى حجز طيران مؤكد من القاهرة إلى بلغراد يشمل تذكرة العودة، مع عدم وجود أي عقبات تخص المادة 15 من قانون الأجانب في صربيا.
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