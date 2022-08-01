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https://arabic.sputniknews.com/20220801/سريلانكا-الرئيس-الحالي-يقول-إن-الوقت-غير-مناسب-لعودة-سلفه-الهارب-راجاباكسا-للبلاد-1065824281.html
سريلانكا.. الرئيس الحالي يقول إن الوقت غير مناسب لعودة سلفه الهارب راجاباكسا للبلاد
سريلانكا.. الرئيس الحالي يقول إن الوقت غير مناسب لعودة سلفه الهارب راجاباكسا للبلاد
قال الرئيس السريلانكي الجديد رانيل ويكريميسنغه، الأحد، إن الوقت غير مناسب لعودة الرئيس السابق غوتابايا راجابكسا إلى البلاد لأن ذلك يمكن أن يشعل أزمة سياسية. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T00:59+0000
2022-08-01T00:59+0000
أخبار سريلانكا
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وأضاف ويكريميسنغه في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه "لا يعتقد أن الوقت مناسب لعودته.. ليس لدي ما يشير إلى أنه سيعود قريباً"، وفقا لـ "إن دي تي في".كان ويكريميسنغه، قال، السبت، إن اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في إخراج الدولة المفلسة من أزمتها الاقتصادية قد تم تأجيلها إلى سبتمبر/أيلول، بسبب الاضطرابات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية.تم انتخاب رانيل ويكريميسنغه لإكمال فترة ولاية سلفه جوتابايا راجاباكسا التي استمرت خمس سنوات، والذي فر إلى سنغافورة بعد أن اقتحم محتجون غاضبون من المصاعب الاقتصادية مقر إقامته الرسمي واحتلوا العديد من المباني الحكومية الرئيسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220731/رئيس-سريلانكا-يؤكد-تأجيل-الاتفاق-مع-صندوق-النقد-إلى-سبتمبر-1065778532.html
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أخبار سريلانكا

سريلانكا.. الرئيس الحالي يقول إن الوقت غير مناسب لعودة سلفه الهارب راجاباكسا للبلاد

00:59 GMT 01.08.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARAرئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا
رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARA
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قال الرئيس السريلانكي الجديد رانيل ويكريميسنغه، الأحد، إن الوقت غير مناسب لعودة الرئيس السابق غوتابايا راجابكسا إلى البلاد لأن ذلك يمكن أن يشعل أزمة سياسية.
وأضاف ويكريميسنغه في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه "لا يعتقد أن الوقت مناسب لعودته.. ليس لدي ما يشير إلى أنه سيعود قريباً"، وفقا لـ "إن دي تي في".
كان ويكريميسنغه، قال، السبت، إن اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في إخراج الدولة المفلسة من أزمتها الاقتصادية قد تم تأجيلها إلى سبتمبر/أيلول، بسبب الاضطرابات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية.
رئيس وزراء سريلانكا، رانيل ويكريميسينغه، مع السفير الأمريكي في سيرلانكا والمالديف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
رئيس سريلانكا يؤكد تأجيل الاتفاق مع صندوق النقد إلى سبتمبر
أمس, 01:10 GMT
تم انتخاب رانيل ويكريميسنغه لإكمال فترة ولاية سلفه جوتابايا راجاباكسا التي استمرت خمس سنوات، والذي فر إلى سنغافورة بعد أن اقتحم محتجون غاضبون من المصاعب الاقتصادية مقر إقامته الرسمي واحتلوا العديد من المباني الحكومية الرئيسية.
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