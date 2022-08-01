https://arabic.sputniknews.com/20220801/سريلانكا-الرئيس-الحالي-يقول-إن-الوقت-غير-مناسب-لعودة-سلفه-الهارب-راجاباكسا-للبلاد-1065824281.html
سريلانكا.. الرئيس الحالي يقول إن الوقت غير مناسب لعودة سلفه الهارب راجاباكسا للبلاد
سريلانكا.. الرئيس الحالي يقول إن الوقت غير مناسب لعودة سلفه الهارب راجاباكسا للبلاد
قال الرئيس السريلانكي الجديد رانيل ويكريميسنغه، الأحد، إن الوقت غير مناسب لعودة الرئيس السابق غوتابايا راجابكسا إلى البلاد لأن ذلك يمكن أن يشعل أزمة سياسية. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T00:59+0000
2022-08-01T00:59+0000
2022-08-01T00:59+0000
أخبار سريلانكا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1064966491_0:293:1883:1352_1920x0_80_0_0_504d131ca814dd935fb16f241409aa81.jpg
وأضاف ويكريميسنغه في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه "لا يعتقد أن الوقت مناسب لعودته.. ليس لدي ما يشير إلى أنه سيعود قريباً"، وفقا لـ "إن دي تي في".كان ويكريميسنغه، قال، السبت، إن اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في إخراج الدولة المفلسة من أزمتها الاقتصادية قد تم تأجيلها إلى سبتمبر/أيلول، بسبب الاضطرابات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية.تم انتخاب رانيل ويكريميسنغه لإكمال فترة ولاية سلفه جوتابايا راجاباكسا التي استمرت خمس سنوات، والذي فر إلى سنغافورة بعد أن اقتحم محتجون غاضبون من المصاعب الاقتصادية مقر إقامته الرسمي واحتلوا العديد من المباني الحكومية الرئيسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220731/رئيس-سريلانكا-يؤكد-تأجيل-الاتفاق-مع-صندوق-النقد-إلى-سبتمبر-1065778532.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1064966491_0:116:1883:1528_1920x0_80_0_0_167772abcd4a0da5eec7be7e932daa6e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سريلانكا
سريلانكا.. الرئيس الحالي يقول إن الوقت غير مناسب لعودة سلفه الهارب راجاباكسا للبلاد
تابعنا عبر
قال الرئيس السريلانكي الجديد رانيل ويكريميسنغه، الأحد، إن الوقت غير مناسب لعودة الرئيس السابق غوتابايا راجابكسا إلى البلاد لأن ذلك يمكن أن يشعل أزمة سياسية.
وأضاف ويكريميسنغه في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه "لا يعتقد أن الوقت مناسب لعودته.. ليس لدي ما يشير إلى أنه سيعود قريباً"، وفقا
لـ "إن دي تي في".
كان ويكريميسنغه، قال، السبت، إن اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في إخراج الدولة المفلسة من أزمتها الاقتصادية قد تم تأجيلها إلى سبتمبر/أيلول، بسبب الاضطرابات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية.
تم انتخاب رانيل ويكريميسنغه لإكمال فترة ولاية سلفه جوتابايا راجاباكسا التي استمرت خمس سنوات، والذي فر إلى سنغافورة بعد أن اقتحم محتجون غاضبون من المصاعب الاقتصادية مقر إقامته الرسمي واحتلوا العديد من المباني الحكومية الرئيسية.