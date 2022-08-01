https://arabic.sputniknews.com/20220801/طالبان-تعلق-على-الغارة-الأمريكية-التي-قتلت-الظواهري-1065875136.html

طالبان تعلق على الغارة الأمريكية التي قتلت الظواهري

طالبان تعلق على الغارة الأمريكية التي قتلت الظواهري

علقت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الاثنين، على الغارة التي تقول وسائل إعلام أمريكية إنها قتلت زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا). 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T22:50+0000

2022-08-01T22:50+0000

2022-08-01T22:50+0000

جلال طالباني

أيمن الظواهري

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال كبير المتحدثين باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، [منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية]، إن الولايات المتحدة شنت هجوما بطائرة مسيرة على مبنى سكني في كابول، في مطلع الأسبوع.كانت وسائل إعلام أمريكية، ذكرت مساء اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة قتلت زعيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا)، أيمن الظواهري.ونقلت صحيفة واشنطن بوست، عن مسؤولين – لم تسمهم- على دراية بالأمر، قولهم بمقتل أيمن الظواهري.وقال البيت الأبيض يوم الاثنين، إن الرئيس بايدن سيدلي بتصريحات في المساء بشأن "عملية ناجحة لمكافحة الإرهاب"، لكنه لم يذكر الظواهري.يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة تنفيذ عملية ناجحة ضد تنظيم القاعدة في أفغانستان خلال عطلة نهاية الأسبوع دون وقوع إصابات بين المدنيين.وسحبت الولايات المتحدة، بنهاية أغسطس/آب الماضي، آخر قواتها من أفغانستان، بعد عشرين عاما من التواجد العسكري في هذا البلد، حيث أجرت عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، من مطار كابول.وبسطت طالبان، في 15 أغسطس/آب الماضي، سيطرتها على أفغانستان، لتشكل بعدها حكومة تدير شؤون البلاد.وجددت طالبان تعهدها بعدم السماح لأي شخص باستخدام أراضي أفغانستان لتهديد أي دولة، فيما أعرب المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم بشأن استمرار وجود القاعدة وداعش (الإرهابيين المحظورين في روسيا وعدد كبير من الدول)، ومنظمات إرهابية أخرى في أفغانستان. بحسب الوزارة.

https://arabic.sputniknews.com/20220801/إعلام-مقتل-زعيم-تنظيم-القاعدة-أيمن-الظواهري-في-الغارة-الأمريكية-على-أفغانستان-1065874749.html

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جلال طالباني, أيمن الظواهري, الولايات المتحدة الأمريكية