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https://arabic.sputniknews.com/20220801/قوات-حفظ-السلام-الدولية-في-كوسوفو-نراقب-الوضع-عن-كثب-وسنتدخل-إذا-لزم-الأمر-1065853324.html
قوات حفظ السلام الدولية في كوسوفو: نراقب الوضع عن كثب وسنتدخل إذا لزم الأمر
قوات حفظ السلام الدولية في كوسوفو: نراقب الوضع عن كثب وسنتدخل إذا لزم الأمر
قالت قوات حفظ السلام الدولية بقيادة حلف شمال الأطلسي في كوسوفو والمعروفة باسم "كفور" في بيان، اليوم الاثنين، إنها تراقب الوضع في كوسوفو عن كثب و"مستعدة للتدخل... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T13:28+0000
2022-08-01T13:33+0000
العالم
كوسوفو
صربيا
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وكانت التوترات قد اندلعت بين كوسوفو وصربيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار مخاوف بشأن احتمال اندلاع اضطرابات جديدة في البلقان في وقت يركز فيه العالم على الأزمة في أوكرانيا.وقام الصرب في البلديات الشمالية لكوسوفو المتاخمة لصربيا بإغلاق الطرق واشتبكوا مع الشرطة عشية تنفيذ قانون يطالبهم باستبدال لوحات أرقام سياراتهم بلوحات من كوسوفو، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".وكان من المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ اليوم الاثنين، حيث سيطلب من حاملي الهوية الصربية وجوازات السفر الحصول على وثيقة إضافية لدخول كوسوفو، كما هو الحال بالفعل بالنسبة لسكان كوسوفو الذين يدخلون صربيا.ورحب جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، بقرار كوسوفو بتأجيل الإجراءات حتى الأول من سبتمبر/أيلول، ودعا إلى إزالة جميع الحواجز على الفور.وقالت شرطة كوسوفو إنه لم يصب أحد في احتجاجات أمس الأحد، حتى مع سماع إطلاق أعيرة نارية في عدد من المواقع، بعضها موجه إلى وحدات الشرطة.من جهته، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق اليوم، أنه تم تفادي تفاقم الصراع بين كوسوفو وصربيا وتم تأجيله لمدة شهر، مؤكدا أهمية التحلي بالحذر.وقال بيسكوف للصحفيين: "الآن والحمد لله، تم تفادي تأزم الوضع ليلاً، ولكن تم تأجيل الوضع لمدة شهر فقط، لذلك من المهم للغاية التحلي بالحيطة من جميع الجهات".
https://arabic.sputniknews.com/20220801/بيسكوف-تم-تفادي-تصعيد-الصراع-بين-كوسوفو-وصربيا-1065836889.html
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العالم, كوسوفو, صربيا

قوات حفظ السلام الدولية في كوسوفو: نراقب الوضع عن كثب وسنتدخل إذا لزم الأمر

13:28 GMT 01.08.2022 (تم التحديث: 13:33 GMT 01.08.2022)
© Sputnik . Олег Ивановمركبات عسكرية ومدرعات صربية بالقرب من الخط الإداري بين وسط صربيا وشمال كوسوفو وميتوهيا
مركبات عسكرية ومدرعات صربية بالقرب من الخط الإداري بين وسط صربيا وشمال كوسوفو وميتوهيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© Sputnik . Олег Иванов
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قالت قوات حفظ السلام الدولية بقيادة حلف شمال الأطلسي في كوسوفو والمعروفة باسم "كفور" في بيان، اليوم الاثنين، إنها تراقب الوضع في كوسوفو عن كثب و"مستعدة للتدخل إذا تعرض الاستقرار للخطر".
وكانت التوترات قد اندلعت بين كوسوفو وصربيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار مخاوف بشأن احتمال اندلاع اضطرابات جديدة في البلقان في وقت يركز فيه العالم على الأزمة في أوكرانيا.
وقام الصرب في البلديات الشمالية لكوسوفو المتاخمة لصربيا بإغلاق الطرق واشتبكوا مع الشرطة عشية تنفيذ قانون يطالبهم باستبدال لوحات أرقام سياراتهم بلوحات من كوسوفو، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
وكان من المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ اليوم الاثنين، حيث سيطلب من حاملي الهوية الصربية وجوازات السفر الحصول على وثيقة إضافية لدخول كوسوفو، كما هو الحال بالفعل بالنسبة لسكان كوسوفو الذين يدخلون صربيا.
ورحب جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، بقرار كوسوفو بتأجيل الإجراءات حتى الأول من سبتمبر/أيلول، ودعا إلى إزالة جميع الحواجز على الفور.
وقالت شرطة كوسوفو إنه لم يصب أحد في احتجاجات أمس الأحد، حتى مع سماع إطلاق أعيرة نارية في عدد من المواقع، بعضها موجه إلى وحدات الشرطة.
من جهته، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق اليوم، أنه تم تفادي تفاقم الصراع بين كوسوفو وصربيا وتم تأجيله لمدة شهر، مؤكدا أهمية التحلي بالحذر.
وقال بيسكوف للصحفيين: "الآن والحمد لله، تم تفادي تأزم الوضع ليلاً، ولكن تم تأجيل الوضع لمدة شهر فقط، لذلك من المهم للغاية التحلي بالحيطة من جميع الجهات".
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
بيسكوف: تم تفادي تصعيد الصراع بين كوسوفو وصربيا
09:52 GMT
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