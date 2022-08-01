https://arabic.sputniknews.com/20220801/قوات-حفظ-السلام-الدولية-في-كوسوفو-نراقب-الوضع-عن-كثب-وسنتدخل-إذا-لزم-الأمر-1065853324.html

قوات حفظ السلام الدولية في كوسوفو: نراقب الوضع عن كثب وسنتدخل إذا لزم الأمر

قوات حفظ السلام الدولية في كوسوفو: نراقب الوضع عن كثب وسنتدخل إذا لزم الأمر

قالت قوات حفظ السلام الدولية بقيادة حلف شمال الأطلسي في كوسوفو والمعروفة باسم "كفور" في بيان، اليوم الاثنين، إنها تراقب الوضع في كوسوفو عن كثب و"مستعدة للتدخل... 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T13:28+0000

2022-08-01T13:28+0000

2022-08-01T13:33+0000

العالم

كوسوفو

صربيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1f/1065823376_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_60cf68d9a666a7c2f06b207ca22ce924.jpg

وكانت التوترات قد اندلعت بين كوسوفو وصربيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار مخاوف بشأن احتمال اندلاع اضطرابات جديدة في البلقان في وقت يركز فيه العالم على الأزمة في أوكرانيا.وقام الصرب في البلديات الشمالية لكوسوفو المتاخمة لصربيا بإغلاق الطرق واشتبكوا مع الشرطة عشية تنفيذ قانون يطالبهم باستبدال لوحات أرقام سياراتهم بلوحات من كوسوفو، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".وكان من المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ اليوم الاثنين، حيث سيطلب من حاملي الهوية الصربية وجوازات السفر الحصول على وثيقة إضافية لدخول كوسوفو، كما هو الحال بالفعل بالنسبة لسكان كوسوفو الذين يدخلون صربيا.ورحب جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، بقرار كوسوفو بتأجيل الإجراءات حتى الأول من سبتمبر/أيلول، ودعا إلى إزالة جميع الحواجز على الفور.وقالت شرطة كوسوفو إنه لم يصب أحد في احتجاجات أمس الأحد، حتى مع سماع إطلاق أعيرة نارية في عدد من المواقع، بعضها موجه إلى وحدات الشرطة.من جهته، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق اليوم، أنه تم تفادي تفاقم الصراع بين كوسوفو وصربيا وتم تأجيله لمدة شهر، مؤكدا أهمية التحلي بالحذر.وقال بيسكوف للصحفيين: "الآن والحمد لله، تم تفادي تأزم الوضع ليلاً، ولكن تم تأجيل الوضع لمدة شهر فقط، لذلك من المهم للغاية التحلي بالحيطة من جميع الجهات".

https://arabic.sputniknews.com/20220801/بيسكوف-تم-تفادي-تصعيد-الصراع-بين-كوسوفو-وصربيا-1065836889.html

كوسوفو

صربيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, كوسوفو, صربيا