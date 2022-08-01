https://arabic.sputniknews.com/20220801/لماذا-ينتحر-السوريون؟-أكثر-من-100-حالة-منذ-بداية-العام-وحلب-في-الصدارة-1065844534.html
لماذا ينتحر السوريون؟... أكثر من 100 حالة منذ بداية العام.. وحلب في الصدارة
لماذا ينتحر السوريون؟... أكثر من 100 حالة منذ بداية العام.. وحلب في الصدارة
لم يكن تأثير الحرب على الصحة النفسية للسوريين على اختلاف أعمارهم، أخف وطأةً من الرصاص والشظايا. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T11:47+0000
2022-08-01T11:47+0000
2022-08-01T11:47+0000
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
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من نافل القول إن ما تخلّفه الحروب يزيد في خطورته عما تفعله نيرانها، وحتى اليوم لا يزال السوريون يعانون من تأثير عقد مرير من الزمن، قضوه تحت تهديد الخوف الساكن في شوارعهم ومنازلهم ومقار عملهم.الأوضاع الاقتصادية السيئة للغاية، وحالة عدم اليقين إزاء مستقبلهم الذي يلفه الضباب في وطن يتعرض لحصار غربي مركز وخانق، إلى جانب الاكتئاب الذي ترعرعت دوافعه الاجتماعية والثقافية لأسباب مفهومة.. كل ذلك، زاد من نسب الأشخاص الذين يقبلون على الانتحار وإنهاء حياتهم.100 حالة انتحاريقول المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي الدكتور زاهر حجو في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، إنه "منذ بداية العام الحالي 2022، وحتى الـ 20 من شهر تموز الماضي، سجلت الهيئة 101 حالة انتحار، يتوزعون على 77 ذكور و 24 من الإناث".وأضاف حجو في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "أكثر الفئات العمرية التي سجلتها حالات الانتحار كانت في العقد الثاني والعقد الثالث"، مبيناً أن "أصغر حالة انتحار سجلت هذا العام كانت لطفلة بعمر 14عاماً، و19 حالة كانوا لأشخاص تحت سن الـ 18، 9 منهم ذكور و10إناث".وعن طرق الانتحار، أفاد حجو بأنه "تم تسجيل 60 حالة شنقا، و21 حالة باستخدام طلق ناري، فيما 8 حالات أخرى قامت بالارتماء من أماكن مرتفعة، و10 حالات عن طريق تناول مواد سامة".تعددت الأسباب... والنتيجة واحدة!ومن الحالات التي رصدتها "سبوتنيك" خلال إعداد هذا التحقيق، يقول حسام (27 عاما): "نعم، فكرت بالانتحار ولأكثر من مرة، كل شي في هذا البلد يدفعني لذلك، فمنذ تخرجي من الجامعة وأنا أبحث عن عمل والذي إن وجدته لن يكفيني الراتب أكثر من أسبوع، فالغلاء يزداد يوماً بعد يوم، حتى أصبحت شتى أصناف الطعام رفاهية!!".وتقول حسناء (21عاماً): "كنت مخطوبة لشاب بعد قصة حب جميلة، وخطيبي كان عسكري، وقبل موعد الزفاف بشهر جاءني خبر وفاته، ومنذ ذلك الوقت تساوت الحياة عندي بالموت، وأصبحت أفكر بالانتحار".أما فادي (33عاماً)، فيقول: "حاولت الانتحار، سنوات عمرنا تنسرق في بلد ليس له مستقبل، لا نعلم ماذا ينتظرنا غدا، حتى بتنا لا نجرؤ أن نحلم بشيء، فالفقر والحلم لا يجتمعان".الفقر.. الدافع الأساسيتقول الاختصاصية والعاملة في مجال الصحة النفسية رشا طيري، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "الوضع الاقتصادي المتدهور كفيل بوضع الصحة النفسية للفرد على المحك، فكيف إذا ازداد تدهوراً وصعوبة ولم يعد من الممكن رؤية بوادر الانفراج أو تقدير زمن حدوثها.."، مضيفة: "عندها سيصبح أحد الأسباب المهمة جداً لزيادة الضغط النفسي على الشخص وخصوصاً عندما يكون هو المعيل الأساسي للعائلة أو مركز الاعتماد على دعم المصاريف الأساسية لها".شخصيات "هشّة"وأكملت طيري: "إذاً، لا نستغرب أن نلحظ بأن ضيق الأوضاع المادية المنتسر في سوريا عامة هذه الأيام هو مسبب كبير لدى فئة الشباب لتتأجج المشاعر غير المريحة، كالقلق من المستقبل غير الواضح والحزن والغضب على الواقع الحالي المتردي والصعب والمعيق لتأمين الأساسيات قبل الكماليات، ومشاعر الذنب بسبب التأثير السلبي لهذا الواقع على الآخرين المحبوبين من أفراد العائلة: الأهل والزوجة والأولاد"..وتعتقد الاختصاصية في الصحة النفسية أن "كل ما سبق، كفيل بإيصال بعض أفراد هذه الفئة من الشخصيات الهشة مسبقاً أو ممن يعانون من اضطرابات نفسية بدرجات متفاوتة، للوصول إلى التفكير بإنهاء حياتهم بأساليب غير مباشرة، كالاعتكاف عن الطعام واللجوء إلى العمل لوقت طويل حتى الإرهاق، أو بأساليب مباشرة، كالانتحار بطرق متنوعة".
https://arabic.sputniknews.com/20220801/القبار-من-رحم-الطبيعة-يولد-رزق-سكان-ريف-حمص-الشرقي-1065841462.html
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تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
لماذا ينتحر السوريون؟... أكثر من 100 حالة منذ بداية العام.. وحلب في الصدارة
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لم يكن تأثير الحرب على الصحة النفسية للسوريين على اختلاف أعمارهم، أخف وطأةً من الرصاص والشظايا.
من نافل القول إن ما تخلّفه الحروب يزيد في خطورته عما تفعله نيرانها، وحتى اليوم لا يزال السوريون يعانون من تأثير عقد مرير من الزمن، قضوه تحت تهديد الخوف الساكن في شوارعهم ومنازلهم ومقار عملهم.
الأوضاع الاقتصادية السيئة للغاية، وحالة عدم اليقين إزاء مستقبلهم الذي يلفه الضباب في وطن يتعرض لحصار غربي مركز وخانق، إلى جانب الاكتئاب الذي ترعرعت دوافعه الاجتماعية والثقافية لأسباب مفهومة.. كل ذلك، زاد من نسب الأشخاص الذين يقبلون على الانتحار وإنهاء حياتهم.
100 حالة انتحار
يقول المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي الدكتور زاهر حجو في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، إنه "منذ بداية العام الحالي 2022، وحتى الـ 20 من شهر تموز الماضي، سجلت الهيئة 101 حالة انتحار، يتوزعون على 77 ذكور و 24 من الإناث".
وعن أكثر المحافظات السورية التي شهدت حالات انتحار، كشف حجو أن "محافظة حلب جاءت في المرتبة الأولى مسجلة 28 حالة، تليها محافظة ريف دمشق 21 حالة، دمشق 11 حالة، طرطوس 13 حالة، اللاذقية 9 حالات"، مشيرا إلى أن "محافظتي القنيطرة والحسكة لم تشهد أي حالة انتحار".
وأضاف حجو في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "أكثر الفئات العمرية التي سجلتها حالات الانتحار كانت في العقد الثاني والعقد الثالث"، مبيناً أن "أصغر حالة انتحار سجلت هذا العام كانت لطفلة بعمر 14عاماً، و19 حالة كانوا لأشخاص تحت سن الـ 18، 9 منهم ذكور و10إناث".
وعن طرق الانتحار، أفاد حجو بأنه "تم تسجيل 60 حالة شنقا، و21 حالة باستخدام طلق ناري، فيما 8 حالات أخرى قامت بالارتماء من أماكن مرتفعة، و10 حالات عن طريق تناول مواد سامة".
تعددت الأسباب... والنتيجة واحدة!
ومن الحالات التي رصدتها "سبوتنيك" خلال إعداد هذا التحقيق، يقول حسام (27 عاما): "نعم، فكرت بالانتحار ولأكثر من مرة، كل شي في هذا البلد يدفعني لذلك، فمنذ تخرجي من الجامعة وأنا أبحث عن عمل والذي إن وجدته لن يكفيني الراتب أكثر من أسبوع، فالغلاء يزداد يوماً بعد يوم، حتى أصبحت شتى أصناف الطعام رفاهية!!".
وتقول حسناء (21عاماً): "كنت مخطوبة لشاب بعد قصة حب جميلة، وخطيبي كان عسكري، وقبل موعد الزفاف بشهر جاءني خبر وفاته، ومنذ ذلك الوقت تساوت الحياة عندي بالموت، وأصبحت أفكر بالانتحار".
أما فادي (33عاماً)، فيقول: "حاولت الانتحار، سنوات عمرنا تنسرق في بلد ليس له مستقبل، لا نعلم ماذا ينتظرنا غدا، حتى بتنا لا نجرؤ أن نحلم بشيء، فالفقر والحلم لا يجتمعان".
الفقر.. الدافع الأساسي
تقول الاختصاصية والعاملة في مجال الصحة النفسية رشا طيري، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "الوضع الاقتصادي المتدهور كفيل بوضع الصحة النفسية للفرد على المحك، فكيف إذا ازداد تدهوراً وصعوبة ولم يعد من الممكن رؤية بوادر الانفراج أو تقدير زمن حدوثها.."، مضيفة: "عندها سيصبح أحد الأسباب المهمة جداً لزيادة الضغط النفسي على الشخص وخصوصاً عندما يكون هو المعيل الأساسي للعائلة أو مركز الاعتماد على دعم المصاريف الأساسية لها".
شخصيات "هشّة"
وأكملت طيري: "إذاً، لا نستغرب أن نلحظ بأن ضيق الأوضاع المادية المنتسر في سوريا عامة هذه الأيام هو مسبب كبير لدى فئة الشباب لتتأجج المشاعر غير المريحة، كالقلق من المستقبل غير الواضح والحزن والغضب على الواقع الحالي المتردي والصعب والمعيق لتأمين الأساسيات قبل الكماليات، ومشاعر الذنب بسبب التأثير السلبي لهذا الواقع على الآخرين المحبوبين من أفراد العائلة: الأهل والزوجة والأولاد"..
وتعتقد الاختصاصية في الصحة النفسية أن "كل ما سبق، كفيل بإيصال بعض أفراد هذه الفئة من الشخصيات الهشة مسبقاً أو ممن يعانون من اضطرابات نفسية بدرجات متفاوتة، للوصول إلى التفكير بإنهاء حياتهم بأساليب غير مباشرة، كالاعتكاف عن الطعام واللجوء إلى العمل لوقت طويل حتى الإرهاق، أو بأساليب مباشرة، كالانتحار بطرق متنوعة".