عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220801/مصرع-21-شخصا-وإصابة-العشرات-إثر-انقلاب-شاحنة-يقودها-سائق-ثمل-جنوبي-الكونغو-الديمقراطية-1065866409.html
مصرع 21 شخصا وإصابة العشرات إثر انقلاب شاحنة يقودها سائق ثمل جنوبي الكونغو الديمقراطية
مصرع 21 شخصا وإصابة العشرات إثر انقلاب شاحنة يقودها سائق ثمل جنوبي الكونغو الديمقراطية
لقي 21 شخصا بينهم أطفال مصرعهم، وأُصيب حوالي 30 آخرين إثر انقلاب شاحنة يقودها سائق ثمل في قرية موساكا بإقليم "كانياما" جنوبي الكونغو الديمقراطية. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T16:56+0000
2022-08-01T16:56+0000
العالم
الكونغو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1065866058_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_f255ebd185bdd4a44b943a9c692d6a31.jpg
القاهرة- سبوتنيك. قال موقع "راديو أوكابي" المحلي، اليوم الاثنين، إن "21 شخصًا لقوا مصرعهم من بينهم أطفال بانقلاب شاحنة كبيرة أول أمس السبت في قرية موساكا".ونقل "راديو أوكابي" عن مقرر مجلس مقاطعة أوت لومامي والمسؤول المنتخب في كانياما، تييري كالب لومبالا، "الذي توجه أمس الأحد إلى مكان الحادث أن سائق الشاحنة كان مخمورا. وفقد السيطرة على عجلة القيادة قبل أن تنقلب الشاحنة في مستنقع".وأوضح أنه "تم دفن الضحايا بمساعدة الصليب الأحمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية بينما نُقل نحو 30 مصابا إلى مركز صحي"، مشيرا إلى "نقل اثنين من هؤلاء الناجين إلى مستشفى كانياما العام لخطورة حالتهم الصحية".وفي الثالث من تموز/يوليو الماضي، لقى 16 شخصا مصرعهم وأُصيب آخرون بحادث سير وقع على طريق ليكاسي، على مقربة من قرية "بونجو-بونجو"، في إقليم كامبوف جنوبي الكونغو الديمقراطية.
https://arabic.sputniknews.com/20220728/مجلس-الأمن-يدين-الهجوم-على-بعثة-حفظ-السلام-بجمهورية-الكونغو-الديمقراطية-1065668658.html
الكونغو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1065866058_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_7c4ecdf88bd2d304ef9061aa73a3c3dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الكونغو

مصرع 21 شخصا وإصابة العشرات إثر انقلاب شاحنة يقودها سائق ثمل جنوبي الكونغو الديمقراطية

16:56 GMT 01.08.2022
© AFP 2022 / JUNIOR D. KANNAHسيارة إسعاف في جمهورية الكونغو الديمقراطية
سيارة إسعاف في جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© AFP 2022 / JUNIOR D. KANNAH
تابعنا عبرTelegram
لقي 21 شخصا بينهم أطفال مصرعهم، وأُصيب حوالي 30 آخرين إثر انقلاب شاحنة يقودها سائق ثمل في قرية موساكا بإقليم "كانياما" جنوبي الكونغو الديمقراطية.
القاهرة- سبوتنيك. قال موقع "راديو أوكابي" المحلي، اليوم الاثنين، إن "21 شخصًا لقوا مصرعهم من بينهم أطفال بانقلاب شاحنة كبيرة أول أمس السبت في قرية موساكا".
ونقل "راديو أوكابي" عن مقرر مجلس مقاطعة أوت لومامي والمسؤول المنتخب في كانياما، تييري كالب لومبالا، "الذي توجه أمس الأحد إلى مكان الحادث أن سائق الشاحنة كان مخمورا. وفقد السيطرة على عجلة القيادة قبل أن تنقلب الشاحنة في مستنقع".
صورة أرشيفية لخروج قطار عن مساره في جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
مجلس الأمن يدين الهجوم على بعثة حفظ السلام بجمهورية الكونغو الديمقراطية
28 يوليو, 01:25 GMT
وأوضح أنه "تم دفن الضحايا بمساعدة الصليب الأحمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية بينما نُقل نحو 30 مصابا إلى مركز صحي"، مشيرا إلى "نقل اثنين من هؤلاء الناجين إلى مستشفى كانياما العام لخطورة حالتهم الصحية".
وفي الثالث من تموز/يوليو الماضي، لقى 16 شخصا مصرعهم وأُصيب آخرون بحادث سير وقع على طريق ليكاسي، على مقربة من قرية "بونجو-بونجو"، في إقليم كامبوف جنوبي الكونغو الديمقراطية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала