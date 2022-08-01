https://arabic.sputniknews.com/20220801/مصرع-21-شخصا-وإصابة-العشرات-إثر-انقلاب-شاحنة-يقودها-سائق-ثمل-جنوبي-الكونغو-الديمقراطية-1065866409.html
مصرع 21 شخصا وإصابة العشرات إثر انقلاب شاحنة يقودها سائق ثمل جنوبي الكونغو الديمقراطية
مصرع 21 شخصا وإصابة العشرات إثر انقلاب شاحنة يقودها سائق ثمل جنوبي الكونغو الديمقراطية
لقي 21 شخصا بينهم أطفال مصرعهم، وأُصيب حوالي 30 آخرين إثر انقلاب شاحنة يقودها سائق ثمل في قرية موساكا بإقليم "كانياما" جنوبي الكونغو الديمقراطية. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T16:56+0000
2022-08-01T16:56+0000
2022-08-01T16:56+0000
العالم
الكونغو
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القاهرة- سبوتنيك. قال موقع "راديو أوكابي" المحلي، اليوم الاثنين، إن "21 شخصًا لقوا مصرعهم من بينهم أطفال بانقلاب شاحنة كبيرة أول أمس السبت في قرية موساكا".ونقل "راديو أوكابي" عن مقرر مجلس مقاطعة أوت لومامي والمسؤول المنتخب في كانياما، تييري كالب لومبالا، "الذي توجه أمس الأحد إلى مكان الحادث أن سائق الشاحنة كان مخمورا. وفقد السيطرة على عجلة القيادة قبل أن تنقلب الشاحنة في مستنقع".وأوضح أنه "تم دفن الضحايا بمساعدة الصليب الأحمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية بينما نُقل نحو 30 مصابا إلى مركز صحي"، مشيرا إلى "نقل اثنين من هؤلاء الناجين إلى مستشفى كانياما العام لخطورة حالتهم الصحية".وفي الثالث من تموز/يوليو الماضي، لقى 16 شخصا مصرعهم وأُصيب آخرون بحادث سير وقع على طريق ليكاسي، على مقربة من قرية "بونجو-بونجو"، في إقليم كامبوف جنوبي الكونغو الديمقراطية.
https://arabic.sputniknews.com/20220728/مجلس-الأمن-يدين-الهجوم-على-بعثة-حفظ-السلام-بجمهورية-الكونغو-الديمقراطية-1065668658.html
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العالم, الكونغو
مصرع 21 شخصا وإصابة العشرات إثر انقلاب شاحنة يقودها سائق ثمل جنوبي الكونغو الديمقراطية
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لقي 21 شخصا بينهم أطفال مصرعهم، وأُصيب حوالي 30 آخرين إثر انقلاب شاحنة يقودها سائق ثمل في قرية موساكا بإقليم "كانياما" جنوبي الكونغو الديمقراطية.
القاهرة- سبوتنيك. قال موقع "راديو أوكابي" المحلي، اليوم الاثنين، إن "21 شخصًا لقوا مصرعهم من بينهم أطفال بانقلاب شاحنة كبيرة أول أمس السبت في قرية موساكا".
ونقل "راديو أوكابي" عن مقرر مجلس مقاطعة أوت لومامي والمسؤول المنتخب في كانياما، تييري كالب لومبالا، "الذي توجه أمس الأحد إلى مكان الحادث أن سائق الشاحنة كان مخمورا. وفقد السيطرة على عجلة القيادة قبل أن تنقلب الشاحنة في مستنقع".
وأوضح أنه "تم دفن الضحايا بمساعدة الصليب الأحمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية بينما نُقل نحو 30 مصابا إلى مركز صحي"، مشيرا إلى "نقل اثنين من هؤلاء الناجين إلى مستشفى كانياما العام لخطورة حالتهم الصحية".
وفي الثالث من تموز/يوليو الماضي، لقى 16 شخصا مصرعهم وأُصيب آخرون بحادث سير وقع على طريق ليكاسي، على مقربة من قرية "بونجو-بونجو"، في إقليم كامبوف جنوبي الكونغو الديمقراطية.