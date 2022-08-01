https://arabic.sputniknews.com/20220801/معلومات-عن-القوات-الجوية-الصينية-بعد-تحذيرات-من-اعتراضها-لطائرة-بيلوسي-1065858867.html
معلومات عن القوات الجوية الصينية بعد تحذيرات من اعتراضها لطائرة بيلوسي
معلومات عن القوات الجوية الصينية بعد تحذيرات من اعتراضها لطائرة بيلوسي
حذرت الصين من أن جيشها لن يقف مكتوف الأيدي إذا أقدمت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، على زيارة تايوان. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T14:44+0000
2022-08-01T14:44+0000
2022-08-01T14:44+0000
رصد عسكري
الصين
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وفي الوقت ذاته، قال مسؤولون أمريكيون إنهم يرجحون مرافقة مقاتلات صينية لطائرة بيلوسي في "إظهار للسيطرة الجوية"، لكنهم استبعدوا عرقلة هبوط طائرة بيلوسي في تايبيه.وبينما قال مسؤول تايواني إنه يتوقع وصول بيلوسي لتايوان وقضاءها ليلة فيها، في إطار جولتها الآسيوية التي بدأت يوم الأحد، ذكر مسؤول أمريكي أن وزارة الدفاع "البنتاغون" تراقب أي تحركات صينية في الإقليم وتضع خطة لإبقاء بيلوسي آمنة.ما هي قدرات القوات الجوية الصينية؟تمتلك الصين ثالث أقوى جيش في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، التي تضم 142 جيشا.وتتمتع تايوان بحكم ذاتي فيما تقول الصين إنها تابعة لها وتطالب الولايات المتحدة باحترام سياسية "الصين الواحدة" وتحذر من أي تصرف يخالف ذلك.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/مسؤولون-مقاتلات-صينية-قد-تتحرك-باتجاه-طائرة-بيلوسي-قبل-الهبوط-والبنتاغون-يراقب-1065850719.html
الصين
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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رصد عسكري, الصين
معلومات عن القوات الجوية الصينية بعد تحذيرات من اعتراضها لطائرة بيلوسي
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حذرت الصين من أن جيشها لن يقف مكتوف الأيدي إذا أقدمت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، على زيارة تايوان.
وفي الوقت ذاته، قال مسؤولون أمريكيون إنهم يرجحون مرافقة مقاتلات صينية
لطائرة بيلوسي في "إظهار للسيطرة الجوية"، لكنهم استبعدوا عرقلة هبوط طائرة بيلوسي في تايبيه.
وبينما قال مسؤول تايواني إنه يتوقع وصول بيلوسي لتايوان وقضاءها ليلة فيها، في إطار جولتها الآسيوية التي بدأت يوم الأحد، ذكر مسؤول أمريكي أن وزارة الدفاع "البنتاغون" تراقب أي تحركات صينية في الإقليم وتضع خطة لإبقاء بيلوسي آمنة
.
ما هي قدرات القوات الجوية الصينية؟
تمتلك الصين ثالث أقوى جيش في العالم، وفقا لإحصائيات
موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، التي تضم 142 جيشا.
وتصنف القوات الجوية الصينية في المرتبة الثالثة عالميا وتمتلك 3 آلاف و285 طائرة حربية.
وتضم القوة الجوية الصينية 1200 مقاتلة وطائرة اعتراضية و371 طائرة هجومية و286 طائرة نقل عسكري.
كما تمتلك الصين 399 طائرة تدريب و114 طائرة مهام خاصة و3 طائرات تزود بالوقود في الجو.
تضم القوات الجوية الصينية 912 مروحية بينها 281 مروحية هجومية، بينما يصل عدد مطارات الجيش الصيني إلى 507 مطارات.
وتتمتع تايوان بحكم ذاتي فيما تقول الصين إنها تابعة لها وتطالب الولايات المتحدة
باحترام سياسية "الصين الواحدة" وتحذر من أي تصرف يخالف ذلك.