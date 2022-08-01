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https://arabic.sputniknews.com/20220801/نيوزيلندا-تعيد-فتح-حدودها-بالكامل-للمرة-الأولى-منذ-بدء-جائحة-كورونا-1065824894.html
نيوزيلندا تعيد فتح حدودها بالكامل للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا
نيوزيلندا تعيد فتح حدودها بالكامل للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا
أعادت نيوزيلندا فتح حدودها بالكامل، أمس الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي)، أمام الزائرين من جميع أنحاء العالم وذلك للمرة الأولى منذ إغلاقها بسبب جائحة كوفيد-19... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T03:30+0000
2022-08-01T03:30+0000
نيوزيلندا
فيروس كورونا
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وبدأ فتح حدود نيوزيلندا أولا أمام مواطنيها في فبراير، ثم خففت السلطات قيود الدخول بمرور الوقت.وانتهت عملية إعادة فتح الحدود بالكامل الليلة الماضية (بالتوقيت المحلي)، بالسماح بعودة الزائرين الذين يتطلب دخولهم الحصول على تأشيرات والحاصلين على تأشيرات دراسية.كم أصبحت نيوزيلندا تسمح بدخول العبارات السياحية واليخوت الترفيهية الأجنبية موانئها.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/نيوزيلندا-تسجل-أول-إصابة-بفيروس-جدري-القرود-1064915761.html
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نيوزيلندا, فيروس كورونا

نيوزيلندا تعيد فتح حدودها بالكامل للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا

03:30 GMT 01.08.2022
© AP Photo / Brett Phibbsصورة أرشيفية... الشرطة النيوزيلندية في مدينة أوكلاند، نيوزيلندا 4 سبتمبر 2021
صورة أرشيفية... الشرطة النيوزيلندية في مدينة أوكلاند، نيوزيلندا 4 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Brett Phibbs
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أعادت نيوزيلندا فتح حدودها بالكامل، أمس الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي)، أمام الزائرين من جميع أنحاء العالم وذلك للمرة الأولى منذ إغلاقها بسبب جائحة كوفيد-19 في مارس 2020.

وبدأ فتح حدود نيوزيلندا أولا أمام مواطنيها في فبراير، ثم خففت السلطات قيود الدخول بمرور الوقت.
وانتهت عملية إعادة فتح الحدود بالكامل الليلة الماضية (بالتوقيت المحلي)، بالسماح بعودة الزائرين الذين يتطلب دخولهم الحصول على تأشيرات والحاصلين على تأشيرات دراسية.
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
نيوزيلندا تسجل أول إصابة بجدري القرود
9 يوليو, 21:42 GMT
كم أصبحت نيوزيلندا تسمح بدخول العبارات السياحية واليخوت الترفيهية الأجنبية موانئها.
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